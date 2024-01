Berrettini resta a terra: l’annuncio social scatena il panico

A scriverlo è stato palesemente qualcuno che non nutre una grande simpatia per Berrettini, ma il problema non è questo, quanto piuttosto i commenti. “Che sfiga questo ragazzo”, ha scritto qualcuno, “Non ci credo”, gli ha fatto eco qualcun altro, che ha evidentemente abboccato all’amo e pensato che Matteo fosse realmenteper via della compagnia aerea. E invece no. Il romano, con buona pace degli haters, è a Melbourne e si è già allenato con Stefanos Tsitsipas . Non vincerà lo Slam, magari non supererà neanche il primo turno, sebbene tutto possa accadere. Ma dinanzi alla sua voglia di provarci, a dispetto di tutte le circostanze palesemente in suo sfavore, non resta che inchinarsi.