Lotteria Italia, il viaggio è decisivo: dove sono stati venduti i biglietti vincenti

Lotteria Italia, ecco dove sono stati venduti la maggior parte dei biglietti vincenti. Il viaggio è decisivo e conferma tutto quello che di solito facciamo anche noi

Si sa, molto spesso, nel momento in cui si è in viaggio e ci si ferma ad un Autogrill, oltre al caffè sono molti quelli che decidono di tentare la fortuna comprando un Gratta e Vinci. Chissà per quale motivo tutti noi crediamo che, comprandolo in quelle che sono le stazioni di servizio in giro per l’Italia, ci sia forse una maggiore possibilità di vincita. Magari perché ne girano parecchi e quindi la statistica vuole che qualcosa possa succedere davvero. Ma tant’è così è.

E a conferma di tutto questo arrivano anche i dati delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia. L’estrazione dello scorso 6 gennaio ha regalato moltissimi soldi. E così come riportato da Agimeg.it sono stati ben 23 quelli vincenti che sono stati venduti in Autogrill e 11 quelli acquistati nelle stazioni di servizio sulle autostrade.

Lotteria Italia, ecco dove sono stati venduti i biglietti

Molte vincite, per un totale che supera i 3milioni di euro. Tre milioni e 340mila euro per essere precisi e tra questi spicca quello da 2,5milioni di euro, quindi il secondo più alto, venduto nell’autogrill Campagna Nord sull’A3 in provincia di Salerno. Una bella stazione di servizio che molti usano come punto d’appoggio soprattutto se partono da Roma per scendere. Perché più o meno servono due ore per arrivarci dalla Capitale. Quindi il tempo giusto per caffè e appunto comprare il tagliando vincente.

Ma non è il solo, visto che sono arrivati anche centomila euro dall’autogrill Versilia Ovest sulla A12 in provincia di Lucca e lo stesso premio a Badia Al Pino Ovest sull’A1 in provincia di Arezzo. Un premio da 100mila euro inoltre è stato venduto nella stazione di servizio Chef Express sull’A21 in provincia di Piacenza. Insomma, belle soddisfazione e dopo questo exploit i numeri, il prossimo anno, sono destinati anche ad aumentare. In tutto comunque sono stati distribuiti 210 premi per un totale di oltre 17milioni di euro.