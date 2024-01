Gratta e vinci, uno scherzo di pessimo gusto. O forse no

Gratta e vinci, con la storia di questa donna le risate sono assicurate: a questo punto sarebbe stato meglio un pigiama…

C’è chi lo fa sistematicamente, certo che prima o poi, non fosse altro per la legge della probabilità, accadrà. E poi c’è chi, invece, senza neanche provarci mai, è assolutamente sicuro di non riuscirci. Non si prende neanche il disturbo di provarci, quindi: niente di niente.

Chissà come avrà reagito allora, questa donna del Maryland, nel momento in cui ha aperto i suoi regali di Natale. In mezzo a tutti i pacchi ai piedi del suo bell’abete addobbato, molti dei quali destinati ai suoi bambini, aveva scovato un Gratta e vinci incartato di tutto punto. Glielo aveva regalato un suo familiare, probabilmente ignaro del fatto che la sua parente, residente nella contea di Worcester, non avesse mai giocato in vita sua. E che era completamente disinteressata, soprattutto, al gioco d’azzardo, al punto da non esserne mai stata incuriosita.

La sera della Vigilia di Natale, tra un pacco e l’altro ha aperto quindi anche quello. Senza un briciolo di entusiasmo, perché certa che fosse pressoché impossibile incontrare la dea bendata, ha iniziato a grattare il suo biglietto incrociando i numeri venuti alla luce con il regolamento del concorso, stampato sul retro del tagliando. A quel punto, la sorpresa è stata enorme e non ha più rimpianto il pigiama, i calzini o l’oggetto assolutamente inutile che avrebbero potuto regalarle al posto di quel Gratta e vinci.

Gratta e vinci, altro che scherzo: era tutto vero

Il biglietto che il familiare aveva acquistato per lei apparteneva alla serie Ultimate Cash ed era stato acquistato, al prezzo di 10 dollari, da Thirsty’s, una stazione di servizio di Delmar, sulla Ocean Highway. Neanche chi lo aveva comprato avrebbe mai osato immaginare cosa contenesse quel biglietto.

L’ultimo numero che si nascondeva sotto la patina argentata era il 43, che per questa mamma del Maryland è adesso il più fortunato del mondo. Perché? Semplice: ha portato nelle sue tasche la bellezza di 100mila dollari e allietato, così, il suo Natale. “All’inizio pensavo che fosse falso, perché la mia famiglia scherza in continuazione”, ha raccontato la donna di Salisbury ai funzionari della lotteria mentre ritirava il suo premio. E meno male, aggiungeremmo, perché sarebbe stato uno scherzo di cattivissimo gusto, tutt’altro che natalizio.

Verserà la maggior parte del denaro sui libretto di risparmio dei figli, ma si toglierà anche qualche sfizio. E chissà che da oggi in poi non inizi a credere un po’ di più nell’esistenza della dea bendata che ha reso così speciale il Natale 2023.