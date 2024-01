Inter, nessun colpo in attacco: “Inzaghi soddisfatto di Sanchez”

Alexis Sanchez non dovrebbe muoversi dall’Inter: nonostante le proposte arabe il cileno punta a continuare in nerazzurro con il benestare di Inzaghi.

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili colpi in attacco dell’Inter dopo l’arrivo del laterale canadese Buchanan e del nuovo ruolo di Ibrahimovic al Milan.

⁠“L’Inter è andata su Sanchez perché il mercato ha preso una piega diversa da quello che la società sperava di realizzare“, ha esordito il giornalista di Libero. “Ma la realtà è che l’Inter non vuole mandare via Alexis Sanchez: sia i dirigenti che lo staff tecnico sono soddisfatti del rendimento di tutti i giocatori. Anche Inzaghi crede ancora in Sanchez“.

Secondo Biasin non ci saranno dunque nuovi colpi di mercato per l’Inter. “Gli acquisti dei nerazzurri sono iniziati e finiti con Buchanan che farà coppia con Dumfries sulla fascia destra. In un 3-5-2 offensivo come quello di Inzaghi devi avere quattro esterni di grande livello”.

Sul Milan Biasin ha spiegato che secondo il suo giudizio negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Ibrahimovic ma per ora non ha ancora fatto nulla. “Per ora si tratta di una figura collaterale. Il Milan deve pensare soprattutto a cosa fare con Pioli, la società deve chiarire. Se si sceglie di cambiare lo si faccia e basta: ora c’è una via di mezzo che non aiuta. I risultati stanno arrivando e la stagione non è ancora finita. Pioli ha tutte le carte in regola per completare un percorso di alto livello”.

Vlahovic ceduto e Sanchez confermato: “Inzaghi punta ancora sul cileno“

Se l’Inter è soddisfatta dei suoi attaccanti, lo stesso non può dirsi per la Juventus. “L’anno prossimo da contratto il centravanti serbo andrà a guadagnare per questioni contrattuali dieci milioni di euro. Per questo i bianconeri puntano a cedere Vlahovic. E al di là del suo valore tecnico, diventa un giocatore incompatibile sotto l’aspetto economico”.

“La partita di Coppa Italia tra Juve e Salernitana per i granata di Pippo Inzaghi è un impiccio“, ha continuato Biasin. “Non è un caso che abbia deciso di schierare tutte le seconde linee. La Salernitana punta solo sulla salvezza in campionato. La Juventus invece è determinata a passare il turno. A proposito della Coppa Italia devo dire che ai tifosi piace, lo dimostrano gli stadi pieni a Milano e a Roma“.

“L’Inter ragiona per coppie: sia la dirigenza che lo staff tecnico vogliono avere due giocatori di livello in ogni ruolo. Anche l’investimento di Pavard è in linea con questa strategia della società. Prima o poi anche Pavard avrà più spazio“, ha concluso Biasin. “In questa Inter prima o poi giocheranno tutti“.