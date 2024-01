Gratta e Vinci, nuovo tagliando da 5 milioni: lo stanno provando tutti

Gratta e Vinci, c’è un nuovo tagliando già disponibile che mette in palio la bellezza di 5milioni di euro. Come si gioca e quanto costa

Come sempre, vicino ai giorni di festa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette in circolo, anche online, dei nuovi biglietti. E anche questa volta ha deciso di fare lo stesso. Se di quelli arrivati in giro prima di Natale vi abbiamo già raccontato, e che tra poco non troveremo nemmeno più perché, appunto, sono destinati solamente a specifici momenti, il nuovo che da un poco è in circolazione è destinato a durare nel tempo.

Si arricchisce, in poche parole, l’offerta dei nuovi Gratta e Vinci. Un nuovo biglietto che ha un costo di 20euro, già approvato dagli organi preposti, che mette in palio come premio massimo la bellezza di 5milioni di euro. Quindi tantissimi soldi, per quello che si potrebbe rivelare un vero e proprio sogno. Il nome ci dice qualcosa, perché si chiama Ultra Numerissimi, che appartiene alla famiglia dei Numerissimi, quello che già conosciamo. Insomma andiamo a vedere quelli che sono i premi intermedi e come si gioca.

Gratta e Vinci, ecco tutti i premi

Il costo è di 20euro. E come detto permette una vincita massima di 5milioni di euro. Come spiegato prima. E poi ci sono anche dei premi intermedi previsti che vanno da 20, 25, 30, 50, 100, 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 30.000, 100.000 euro e 500.000 euro.

Ma come si gioca? Non cambia molto rispetto agli altri tagliandi che sono in circolazione da un poco di tempo e che quindi conosciamo tutti. Associato al gioco principale, vale a dire quello nel quale si deve trovare il numero vincenti tra tutti quelli che sono dentro il biglietto, esiste anche come al solito un bonus. In questo caso è dato dal moltiplicatore. Il massimo è quello di un 5X. Poi c’è anche un altro gioco bonus, quello nel quale si devono trovare dei simboli che possono valere da 100euro, 300euro e 500euro. Il simbolo da trovare è una stella. Che vi potrebbe quindi regalare un bel po’ di soldini. Insomma, nuovo tagliando in giro e lo stanno provando tutti.