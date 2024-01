Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Coppa Italia. Le ultime dritte.

L’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia è quello in programma tra Juventus e Salernitana all’Allianz Stadium. Reduce dall’importante successo in campionato che le ha consentito di rosicchiare due punti in classifica all’Inter capolista, la compagine di Allegri punta forte in Coppa Italia. Lo stato di forma di Chiesa e compagni è buono, ma i granata non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Rivitalizzata dai tre punti pesantissimi conquistati al “Bentegodi”, la compagine di Inzaghi proverà a vendere cara la pelle per giocarsi le proprie chances qualificazione. Di seguito le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2) Perin, Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Milik, Chiesa.

SALERNITANA (4-3-2-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Stewart Trivante, Maggiore, Legowski; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim.

Juventus-Salernitana, il pronostico marcatori

Fino a questo momento non è stata una stagione particolarmente prolifica da un punto di vista realizzativo per Milik. L’attaccante polacco della Juventus, però, questa sera ha la grande occasione di lanciare un messaggio importante a Max Allegri. Autore della rete annullata tra tante discussioni ormai un anno fa, Milik potrebbe beneficiare dei movimenti di Federico Chiesa per ritagliarsi spazi importanti nell’area di rigore granata, non certo irreprensibile in tutte le letture difensive.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Salernitana

Out contro la Roma causa squalifica, Andrea Cambiaso tornerà a correre sull’out di destra. L’ex Genoa è una delle note più liete di questo inizio di stagione della “Vecchia Signora” e potrebbe mettersi in proprio con un’altra prestazione importante. Piace anche l’opzione Rabiot tiratore; tra i difensori, si potrebbe puntare su Gatti, particolarmente pericoloso soprattutto in situazione di calcio da fermo. Sul fronte opposto, nelle ultime uscite Tchaouna ha mostrato lampi tutt’altro che trascurabili: se la Juve, come prevedibile, non andrà a pressare altissima la Salernitana, il jolly di Inzaghi potrebbe impensierire Perin con una conclusione ben calibrata almeno una volta. Occhio anche a Maggiore, spesso pericoloso con i suoi inserimenti e comunque molto preciso. Rischiano il cartellino giallo Daniliuc e Sambia.