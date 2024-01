Lotteria Italia, scopri se hai vinto i 10mila euro in palio oggi

Lotteria Italia, ecco la nuova tabella dei premi da 10mila euro che ci accompagneranno fino al prossimo 6 gennaio. Scopri se hai vinto

Insomma, ormai ci siamo. Non ci sono dubbi. Ormai le cose sono tutte pronte per la classica estrazione della Lotteria Italia in programma il 6 gennaio, quindi sabato sera, dentro il programma Affari Tuoi. Intanto iniziano a venire fuori i primi numeri: sembrerebbe che quest’anno siano stati venduti più biglietti del solito. Quindi sarebbe meglio per voi, se ancora non lo avete fatto e volete sognare per una notte. cercare di prendere il tagliando. Potrebbe essere quello vincente.

E oltre questo si continuano a dare premi importanti, in questo caso giornalieri, sempre legati al programma che ogni sera va in onda su Rai Uno. Premi da diecimila euro al giorno, in una classifica che quindi quotidianamente è aggiornata. E allora ecco a voi la tabella.

Lotteria Italia, scopri se hai vinto 10mila euro

Dallo scorso 16 ottobre ogni sera vengono regalati premi per 10mila euro. Ecco, qui sotto potrete trovare la classifica aggiornata con tutti quelli che al momento sono stati i biglietti fortunati estratti. La tabella si ferma allo scorso 31 dicembre, quindi per l’ultimo giorno dell’anno. Nelle prossime ore, prima dell’estrazione finale, vi renderemo conto di tutti gli altri premi centrati. Intanto controllate questa, chissà, magari un biglietto vincente ce lo avete voi.

1 AA 020494 ONLINE 10.000,00 16/10/2023 2150787156 2 E 136942 VITTORIO VENETO (TV) 10.000,00 17/10/2023 5889924323 3 D 130510 RAPOLANO TERME (SI) 10.000,00 18/10/2023 1506985771 4 AA 280311 ONLINE 10.000,00 19/10/2023 7809691241 5 B 109985 CALDERARA DI RENO (BO) 10.000,00 20/10/2023 5632880528 6 C 104407 ISCHIA (NA) 10.000,00 21/10/2023 5618427354 7 AA 272542 ONLINE 10.000,00 22/10/2023 7120432016 8 B 034712 COMO 10.000,00 23/10/2023 1849085494 9 D 129472 MORTARA (PV) 10.000,00 24/10/2023 5115261168 10 A 177840 PESARO (PU) 10.000,00 25/10/2023 2570327355 11 AA 494072 ONLINE 10.000,00 26/10/2023 3816418665 12 D 108772 ROMA 10.000,00 27/10/2023 7661691845 13 B 040844 NOCI (BA) 10.000,00 28/10/2023 2102318917 14 E 114621 FAENZA (RA) 10.000,00 29/10/2023 4175834897 15 A 049912 SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 10.000,00 30/10/2023 4294536045 16 F 156000 PORTACOMARO (AT) 10.000,00 31/10/2023 3437788713 17 B 061799 ARIANO IRPINO (AV) 10.000,00 01/11/2023 8944122107 18 F 131445 NAPOLI 10.000,00 02/11/2023 4248732124 19 F 086046 TORINO 10.000,00 03/11/2023 7114530575 20 E 048349 CAGLIARI 10.000,00 04/11/2023 4112509296 21 D 019856 VARESE 10.000,00 05/11/2023 2056318192 22 A 165937 SINISCOLA (NU) 10.000,00 06/11/2023 1812840211 23 B 041878 LEGNANO (MI) 10.000,00 07/11/2023 3904363942 24 AA 115385 ONLINE 10.000,00 08/11/2023 2090502147 25 C 140524 CASTELLO DI ANNONE (AT) 10.000,00 09/11/2023 3148506472 26 AA 030300 ONLINE 10.000,00 10/11/2023 8954340491 27 A 115703 CARPENEDOLO (BS) 10.000,00 11/11/2023 8218336189 28 A 193465 PORTO SAN GIORGIO (FM) 10.000,00 12/11/2023 6745961637 29 A 164950 GIULIANOVA (TE) 10.000,00 13/11/2023 5997533185 30 D 374868 ROMA 10.000,00 14/11/2023 3912386977 31 B 187472 ROMA 10.000,00 15/11/2023 8546685396 32 A 018462 SIENA 10.000,00 16/11/2023 4004860248 33 D 178901 SIENA 10.000,00 17/11/2023 3207328501 34 AA 459794 ONLINE 10.000,00 18/11/2023 7467203831 35 A 350879 ANGUILLARA SABAZIA (RM) 10.000,00 19/11/2023 9646379846 36 F 076048 LOMBARDORE (TO) 10.000,00 20/11/2023 3745616345 37 A 158770 CASANDRINO (NA) 10.000,00 21/11/2023 4253235086 38 AA 009212 ONLINE 10.000,00 22/11/2023 2661203976 39 C 343815 PORTO TORRES (SS) 10.000,00 23/11/2023 9919354843 40 C 176805 PALERMO 10.000,00 24/11/2023 8927085456 41 A 325897 CAPENA (RM) 10.000,00 25/11/2023 3052445232 42 AA 020674 ONLINE 10.000,00 26/11/2023 6572632439 43 B 129214 RAVENNA 10.000,00 27/11/2023 8860360954 44 D 065644 BELFORTE MONFERRATO (AL) 10.000,00 28/11/2023 2330615544 45 C 440850 CARSOLI (AQ) 10.000,00 29/11/2023 5373096932 46 E 393602 PRIERO (CN) 10.000,00 30/11/2023 4902284321 47 D 438257 TORINO 10.000,00 01/12/2023 8800765882 48 AA 271978 ONLINE 10.000,00 02/12/2023 9289062503 49 A 005394 ORICOLA (AQ) 10.000,00 03/12/2023 1704053313 50 D 346348 GENZANO DI ROMA (RM) 10.000,00 04/12/2023 7188420833 51 C 196749 MILANO 10.000,00 05/12/2023 1992795482 52 F 315006 CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) 10.000,00 06/12/2023 1850904038 53 F 114570 VILLANOVA MONDOVI’ (CN) 10.000,00 07/12/2023 8044313581 54 E 175985 CALCINAIA (PI) 10.000,00 08/12/2023 8837152558 55 AA 193303 ONLINE 10.000,00 09/12/2023 1488644939 56 F 199150 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 10.000,00 10/12/2023 7691088188 57 E 011444 VENEZIA 10.000,00 11/12/2023 1579175195 58 E 420161 ROMA 10.000,00 12/12/2023 2500499804 59 C 382449 PESCHIERA DEL GARDA (VR) 10.000,00 13/12/2023 5997812602 60 F 064714 BARONISSI (SA) 10.000,00 14/12/2023 7963370106 61 L 146375 PADOVA 10.000,00 15/12/2023 2790754985 62 I 237880 RUSSI (RA) 10.000,00 16/12/2023 6653169728 63 E 273226 MIRABELLA ECLANO (AV) 10.000,00 17/12/2023 3221582247 64 A 207248 BENEVENTO 10.000,00 18/12/2023 2417713914 65 G 262273 ROMA 10.000,00 19/12/2023 5873040438 66 D 007569 RICCIONE (RN) 10.000,00 20/12/2023 8203904837 67 O 338998 NAPOLI 10.000,00 21/12/2023 5187217979 68 E 198420 RAVASCLETTO (UD) 10.000,00 22/12/2023 5293906914 69 C 214084 TRIESTE 10.000,00 23/12/2023 5623997036 70 E 166106 SAN GIUSTINO (PG) 10.000,00 24/12/2023 5204915994 71 G 279670 GROTTAMINARDA (AV) 20.000,00 25/12/2023 1095822399 72 F 251573 ROMA 20.000,00 26/12/2023 3131731139 73 AA 469360 ONLINE 20.000,00 27/12/2023 6040673475 74 L 244335 GENOVA 20.000,00 28/12/2023 9065856108 75 F 336620 UDINE 20.000,00 29/12/2023 6863908538 76 P 458291 ROMA 20.000,00 30/12/2023 2383598741 77 G 172282 FERRARA 20.000,00 31/12/2023 3880166926