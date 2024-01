Tennis, duetto di fuoco: esplode la passione tra la giocatrice e il cantante

Tennis, a questo punto è ufficiale e non ci sono più dubbi: l’ha stregato nell’attimo stesso in cui si sono incontrati per la prima volta.

È stato un brutto infortunio, come spesso accade, a metterla con le spalle al muro. A costringerla a cambiare strada e a reinventarsi daccapo. Fortuna che aveva così tanti assi nella manica da non aver fatto la benché minima fatica nel momento in cui ha dovuto imboccare una nuova direzione.

Aveva, semmai, l’imbarazzo della scelta. Oltre ad un talento smisurato nel tennis, nel quale avrebbe potuto davvero raggiungere risultati grandiosi, è sempre stata una bellissima ragazza. Ed è per questo che Michelle Bertolini, pensate un po’, nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Un titolo lusinghiero che la dice lunga sul suo fascino. Fra tante, la giuria ha scelto lei perché, in effetti, Madre Natura è stata oggettivamente generosissima quando le ha elargito tutta questa bellezza. E non c’è da stupirsi che abbia conquistato, oltre che una certa fama, anche il cuore di un cantante piuttosto famoso in Italia, ma non solo.

È proprio Michelle, ex tennista molto promettente, la ragazza che sposerà Ignazio Boschetto del trio Il Volo, salito alla ribalta dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Sul cui palco, peraltro, i tre giovani torneranno in occasione della prossima edizione della kermesse canora tanto amata dagli italiani. La passione è esplosa non appena si sono conosciuti. Lui le ha fatto la fatidica proposta alle porte del Natale, lei ha subito detto sì e siamo in attesa di scoprire, a questo punto, quando fisseranno le nozze. Nonché dove si sposeranno, considerando che lei fa spesso la spola tra il Venezuela e l’Italia.

Tennis, la campionessa mancata si sposa: ecco con chi

Ma cerchiamo di scoprire un po’ meglio, adesso, chi è Michelle Bertolini, l’ex tennista e Miss Venezuela che ha stregato Ignazio Boschetti. Iniziamo col dire che è nata nel 1994 a Caracas e che ha quindi 29 anni.

Nel suo passato ci sono lo sport e i concorsi di bellezza, mentre nel suo presente ci sono la moda e l’imprenditoria. In Venezuela si occupa di vini e di ristorazione, ma non perde occasione, quando le è possibile, per posare per gli shooting più svariati. Per la gioia dei follower, aggiungeremmo, che possono gustarsi molti di questi scatti sui social network.

Prima di Michelle, nel cuore di Ignazio c’era stata la brasiliana Ana Paula Guedese, coreografa, ballerina e insegnante di danza. Poi però è arrivata lei, la Bertolini, che ha lasciato il tennis per via di un infortunio al ginocchio ma che non ha mai perso la sua passione per lo sport per cui era tanto portata.