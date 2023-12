Aston Villa-Burnley, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Burnley è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00 tv, formazioni, pronostici.

Dopo la sconfitta contro il Manchester United arrivata in rimonta e soprattutto dopo essere stati avanti per buona parte del match con due gol di distacco, a Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, è stato chiesto cosa è mancato per vincere. E l’allenatore ha risposto: “Abbiamo 39 punti, è fantastico”. E come dare torto all’allenatore che è terzo in classifica a soli tre punti dalla vetta del Liverpool e che contro il Burnley “rischia” di prendersi un’altra importante vittoria.

Sì, perché contro la formazione che è penultima in classifica sono i padroni di casa quelli favoriti. Una sola sconfitta in stagione davanti ai propri tifosi per i Villans, e nemmeno in Premier ma in Coppa. Poi solamente vittorie e un pareggio, l’ultimo, contro lo Sheffield che ancora grida vendetta. Insomma, non si passa in nessun modo e il Burnley, che non mette paura, sembra proprio essere la classica vittima sacrificale.

Questa è la classica partita che ha poco da raccontare, almeno per quanto riguarda i diretti interessati, con un Aston Villa assolutamente favorito e che non può e non vuole sbagliare un altro match. Quindi? Quindi il pronostico è bello scritto, e ci si può anche sbizzarrire un poco.

Come vedere Aston Villa-Burnley in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Burnley è in programma sabato 30 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Aston Villa di solito riesce a sbloccare già nel primo tempo queste partite, e dovrebbe essere così anche questa volta. Un match che alla fine dei novanta minuti dovrebbe anche regalare almeno tre reti. Con una vittoria netta e certa dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Burnley

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Cash, Luiz, Dendoncker, McGinn; Diaby, Watkins.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer, Taylor; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Odobert; Amdouni, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1