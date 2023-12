Donnarumma alla Juventus: spunta la quota dei bookmaker

Donnarumma alla Juventus: il portiere del Psg in Francia non sta vivendo un momento positivo. Ecco la nuova situazione

Non è sicuramente un momento positivo per Donnarumma al Psg. Il portiere ha inanellato una serie di errori che hanno fatto scatenare la stampa francese. Sono molti quelli che hanno chiesto anche un periodo di panchina per il giocatore, che deve avere quella forza mentale per risollevarsi da una situazione non positiva.

Un momento che potrebbe sicuramente fare pensare ad un addio del portiere, magari per ritrovare quella tranquillità mancata in Italia. E, nel nostro Paese, c’è solamente un club che ha bisogno di un portiere e che potrebbe pensare a Donnarumma. A dire il vero anche la Roma, il prossimo anno, ha bisogno di un estremo difensore che vada a sostituire Rui Patricio, ma i giallorossi al momento non hanno quella forza economica che serve. Certo, i rapporti tra i Friedkin e Al Khelaifi potrebbero un poco agevolare, ma ci sembra difficile. In ogni caso tornando al discorso che ci interessa, la questione portiere potrebbe interessare alla Juventus che ha cercato Donnarumma prima che lo stesso andasse in Francia.

Donnarumma alla Juventus, la rivelazione delle quote

E siccome a gennaio il mercato si riapre, quindi tra pochi giorni, i quotisti della Sisal iniziano a piazzare quello che secondo loro è il valore di un possibile arrivo di Donnarumma alla Juventus, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Italia del portiere. Bene, non è che le quote dicano molto, anzi, una cosa la dicono. E questa operazione, per loro, è praticamente impossibile.

Sì, un ritorno nel nostro Paese del portiere, e in questo caso alla corte di Massimiliano Allegri, è dato a 33volte la posta. Quindi praticamente impossibile a meno che non succeda qualcosa di clamoroso nel prossimo mese di gennaio. E come clamoroso intendiamo una serie di errori consecutivi che potrebbero costringere il Psg a pensare ad un altro portiere. Si è parlato nello scorse settimane anche di un possibile scambio con Szczesny con il Psg che sarebbe anche contento di questo. Ma pure sta cosa è quasi impossibile.