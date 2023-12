Calciomercato Juventus, colpaccio in Premier: ci sono già le cifre

Calciomercato Juventus, il colpaccio arriva dalla Premier League. Allegri può sorridere: ci sono già le cifre dell’affare in mezzo al campo

La Juventus di Massimiliano Allegri sta facendo un grande campionato se andiamo a vedere quella che è la rosa a disposizione del tecnico livornese. E soprattutto se andiamo a vedere quelle che sono state le defezioni in mezzo al campo con Pogba e Fagioli che hanno chiuso in anticipo la loro stagione e sappiamo tutti i motivi. Insomma, per rimanere agganciati alla vetta, e per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, qualche innesto serve.

E il reparto che ovviamente ne ha più bisogno è quello in mezzo. Nel corso delle ultime settimane i nomi che sono spuntati sono diversi: da Hojbjerg del Tottenham, passando anche per De Paul dell’Atletico Madrid e finendo con Samardzic dell’Udinese. Ma ce n’è uno più degli altri che stuzzica l’idea di Allegri e della Juventus e per il quale, anche il club di appartenenza, ha dato il via libera alla cessione. E andiamo a scoprire di chi si tratta e soprattutto andiamo a scoprire quelle che sono le cifre di questa operazione.

Calciomercato Juventus, Phillips vicinissimo

Beh, meglio specificare. Le cifre sono quelle che ci vengono fornite dai bookmaker, in questo caso quelli di Sisal, che vedono un arrivo di Phillips alla Continassa assai vicino. Anzi vicinissimo.

Il centrocampista del City – che il giorno di Santo Stefano ha annunciato che preso diventerà papà – è dato a 2,25 volte la posta e tra i colpi che Giuntoli potrebbe piazzare nella prossima finestra di mercato è quello che sembra il più fattibile. Insomma, un primo innesto in mezzo al campo per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno nonostante quelle che, ribadiamo, sono state le assenze pesantissime fino al momento. Quindi Phillips alla Juve è quel colpo che tutti si aspettano, anche i quotisti che di solito quando si espongono in maniera così importante hanno la giusta fonte e le giuste percezioni.