Pallidino in crisi: “La squadra non è più serena”

Che cosa succede al Monza? La squadra di Palladino, dopo un avvio importante in campionato, si è spento, e c’è già chi parla di crisi.

Nelle ultime cinque gare il Monza di Palladino ha subito tre sconfitte, ha raggiunto un pareggio e una sola vittoria: per tornare a far bene deve vincere contro il Napoli di Mazzarri. Non sarà facile. Ne è consapevole Gianluca Galliani, imprenditore, ex musicista, dirigente e figlio del presidente del Monza Adriano Galliani, che è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare del momento particolare attraversato dai brianzoli.

Palladino è un allenatore in crisi? Questa è la domanda che risuona alla vigilia della difficile sfida contro il Napoli. Anche gli azzurri vengono da un momento no. “Mi aspettavo un post scudetto così difficile per il Napoli, come fu all’epoca con il Milan“, ha tuttavia dichiarato Galliani jr. “Dopo una stagione così importante, il rischio che si possa avere un rimbalzo negativo è alto. Poi avendo perso Spalletti e Giuntoli mi aspettavo potessero esserci dei problemi, anche se onestamente non pensavo a una situazione del genere“.

“Nonostante ciò il Napoli ha una grande squadra“, ha continuato l’intervistato. “Certo, a volte ci si fa prendere dai momenti, ma sapere di poter contare su calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia penso sia sempre positivo per un tifoso. Credo che il Napoli presto troverà un equilibrio perché è una formazione che ha dei valori importanti”.

Secondo il figlio di Galliani la squadra di Palladino non arriverà al top alla sfida contro il Napoli, ma è ingeneroso parlare di crisi. “Il Monza non arriva a Napoli con la testa serena visto che siamo reduci da due sconfitte consecutive. Abbiamo un calendario complicato: dopo aver giocato con Milan e Fiorentina, ora ci aspetteranno Napoli, Frosinone e Inter. Quindi è normale lasciare dei punti contro squadre così attrezzate“.

Secondo Gianluca Galliani il Monza è comunque attrezzato per poter affrontare chiunque. “Con la Fiorentina secondo me abbiamo perso con un po’ di sfortuna, tutto qua”.

Galliani jr sulla crisi di Palladino: “Il Monza giocherà a viso aperto anche contro il Napoli“

“Col Napoli sarà una bella partita tra due squadre che giocano sempre a viso aperto. Mi aspetto una partita divertente… Sia Mazzarri che Palladino fanno un gioco offensivo“, ha proseguito l’intervistato. “La bellezza del nostro campionato è che tutte le squadre provano sempre a giocarsela anche contro le grandi. Il Napoli ha una rosa di gran livello. Andare al Maradona a giocare col Napoli, è sempre un sogno perché tre anni fa pensare a una cosa del genere era un’utopia”.

Dopodiché l’intervistato ha difeso Palladino. “Basta perdere tre partite di fila per far cambiare i giudizi e le opinioni su un allenatore. Se a fine stagione tutti vorranno Palladino significa che il Monza avrà fatto un grande campionato… In questo momento tutte le persone che lavorano con noi pensano al bene di questa squadra e ad ottenere gli obiettivi prefissati”.

“Il giocatore più forte che ho visto è stato Marco Van Basten“, ha poi raccontato il figlio di Galliani. “Poi in generale Maradona, Messi e Ronaldo. Ho avuto la fortuna di vederne tanti. Quello che ho amato di più forse è Baresi. Poi c’è Maldini. Mio padre coi suoi giocatori ha sempre creato un rapporto padre-figlio”.

Una battuta finale sulla possibilità di vedere Galliani al Napoli. “Mio padre è stato chiamato da grandi club internazionali ma lui è sempre stato legato a Berlusconi e non sarebbe mai andato in altre squadre senza il presidente al suo fianco”.