Formazioni ufficiali Everton-Manchester City: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Everton-City, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Goodison Park.

Un Goodison Park infuocato proverà a spingere l’Everton nella sfida casalinga contro il Manchester City. I Toffees dopo aver subito la penalizzazione in classifica hanno cambiato marcia. L’avversario, però, questa volta è da capogiro. Pur essendo scivolata momentaneamente al quinto posto in classifica, la compagine di Guardiola è reduce dalla vittoria del Mondiale per club. L’ennesimo trofeo di un anno solare da incastonare negli annali. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

Everton: Pickford; Patterson, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Harrison, Onana, Gomes, Garner, McNeil; Beto.

Manchester City: Ederson, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, Nunes, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez.

Everton-Manchester City, il pronostico marcatori

Sebbene abbia fatto del fortino di casa uno dei propri punti di forza, contro le prime quattro della classe l’Everton ha sempre perso. Un dato che può lasciare il tempo che trova o forse no. Di sicuro al Manchester City fresco vincitore del Mondiale per club le motivazioni non mancano, nonostante le recenti dichiarazioni di Guardiola. Affamato di gol, Alvarez potrebbe “capitalizzare” l’assenza di Haaland per sfruttare a proprio vantaggio la situazione e mettere a segno un gol dei suoi. L’attaccante argentino sembra essere l’opzione più calda in una serata nella quale comunque i colpi di scena non dovrebbero mancare.

Everton-Manchester City, probabili ammoniti e tiratori

Le frecce offensive a disposizione di Pep Guardiola non sono poche. A cominciare da una trequarti in versione deluxe. Tuttavia in questo primo scorcio di stagione, ringalluzzito dal gol in Champions League contro l’Inter, Rodri si è spesso spinto in avanti, creando i presupposti per andare a segno in svariate circostanze. Ipotizzabile che il tuttocampista di Guardiola centri lo specchio della porta almeno una volta anche questa sera; in alternativa non sono affatto da scartare le opzioni che portano ad Aké e McNeil. I più temerari potrebbero prendere in considerazione anche l’opzione Stones, un vero e proprio fattore sulle palle inattive. Rischiano il cartellino giallo, invece, il “re dei contrasti” Branthwaite (che ha una media molto alta di tackle effettuati) e Onana, che potrebbe pagare dazio se non ben assistito in fase di ripiegamento.