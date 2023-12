Gratta e vinci, la fortuna spicca il volo: un’insolita pausa pranzo

Gratta e vinci, andare a lavorare non è mai stato più bello di così. Questa storia vi farà venire voglia di fare lo stesso.

La fortuna quando arriva arriva. Si potrebbe presentare mentre sei al lavoro, o mentre stai facendo un giro di shopping lungo il corso. Mentre sei a casa, rilassato sul tuo bel divano, oppure mentre sei in fila alle Poste, in attesa che arrivi il tuo turno. L’ultima parola su come, quando e dove palesarsi, in fin dei conti, spetta a lei.

E le piace stupire le persone che decide di baciare, tant’è che lo fa sempre. La furbacchiona non lascia mai niente al caso ma, anzi, ama fare le cose in grande ed escogitare un modo sempre nuovo per far felici i giocatori che la cercano per mari e per monti. Lo ha fatto anche stavolta. Si è fatta beccare in un luogo impensabile e la sorpresa, alla luce di ciò, è stata ancor più grande. Chi mai si aspetterebbe, d’altra parte, di imbattersi in essa nel bel mezzo di un aeroporto, tra aerei che vanno, aerei che vengono e migliaia e migliaia di persone che corrono da un gate all’altro per paura di perdere la coincidenza? Nessuno, appunto.

Durwin Hickman non di certo. Lui, che in un aeroporto ci lavorava da anni, non credeva possibile che il destino gli riservasse qualcosa del genere. Men che men in quel luogo a lui così familiare. E invece, è stato proprio uno dei tre che servono la città di San Francisco il teatro della sua svolta. È lì, tra i finestroni con vista sulle piste e i rulli colmi di trolley che la sua vita è cambiata da così a così.

Gratta e vinci, le mogli hanno sempre ragione

Quel giorno, l’impiegato Durwin, che nella Bay Area si occupa di trasporto bagagli, di assistenza ai passeggeri con disabilità e delle operazioni di imbarco e sbarco, era andato a lavoro come se niente fosse. Ignaro di cosa poi sarebbe accaduto durante il suo turno in aeroporto.

Durante la pausa pranzo, ha ben pensato, però, di acquistare un Gratta e vinci nel negozio di liquori presente all’interno della struttura. Lo ha grattato, ha controllato il regolamento e si è reso conto subito che dinanzi a sé si era appena materializzata una fortuna gigantesca. C’erano, sotto quella patina argentata, 20 milioni di dollari. Non si è fidato del suo intuito e della sua vista, tuttavia, tant’è che ha inviato una foto alla moglie chiedendo il suo parere e cercando di appurare, quindi, se quel biglietto fosse effettivamente vincente o se, come temeva, avesse solamente preso un granchio.

La donna ha confermato le sue impressioni e, da quel momento in poi, i festeggiamenti sono ufficialmente iniziati. Chi mai oserebbe sognare di vincere una cifra del genere e di assicurarsela, come se non bastasse, alle porte del Natale?