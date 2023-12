Ternana-Pisa e Brescia-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Pisa e Brescia-Parma sono valide per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Contro la capolista Parma, per la Ternana, è arrivata la prima sconfitta dell’era Breda. Ci sta, visto che la truppa di Pecchia non può nascondersi in nessun modo: gli emiliani sono la formazione favorita per la vittoria finale del campionato e nel turno precedente hanno anche allungato in vetta. Quindi, c’è poco da rimproversarsi.

Di certo contro il Pisa, però, i padroni di casa non possono permettersi un altro passo falso. I toscani di Aquilani – che arrivano a questo match dopo la pesantissima vittoria contro l’Ascoli – sono una buona squadra, che però non riesce da inizio stagione a dare continuità ai propri risultati. Troppo altalenanti. E soprattutto nelle ultime due trasferte, per il Pisa, sono arrivate altrettante sconfitte. Servirebbe un cambio di tendenza. Che ci potrebbe anche stare in un match come questo.

Maran con il Brescia sta facendo un grandissimo lavoro, e non che ci fosse bisogno di questo per capire come sia preparato il tecnico. Inoltre, i lombardi, sono riusciti ad espugnare il Ceravolo: un campo dove, solamente il Parma capolista appunto, aveva fatto bottino pieno. Insomma, quello in Lombardia, è un match aperto sicuramente a qualsiasi risultato. Ma il Parma sta dimostrando di essere di un’altra categoria e quindi parte, giustamente, con tutti i favori del pronostico.

Come vedere Ternana-Pisa e Brescia-Parma in diretta tv e in streaming

Ternana-Pisa e Brescia-Parma sono in programma martedì 26 dicembre. Entrambe alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Pisa

Il Pisa ha bisogno di tornare a fare punti in trasferta. La Ternana avrebbe bisogno di una vittoria che, però, difficilmente arriverà in questa partita. Quindi? Quindi gara da pareggio, anche perché le scorie dell’impegno dello scorso weekend si faranno sentire.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Labojko, Corrado; Falletti; Dionisi, Raimondo.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Veloso, Nagy; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Moreo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0