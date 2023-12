Reggiana-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Catanzaro è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Grande vittoria. Una di quelle che possono anche cambiare le sorti dell’intera stagione. La Reggiana di Nesta è andata a vincere prima di Natale sul campo del SudTirol prendendosi tre punti fondamentali per il proprio cammino: un’affermazione che permette di guardare al futuro con molto ottimismo, anche se nel giorno di Santo Stefano arriva il Catanzaro. Col dente avvelenato.

Avanti due a zero contro il Brescia la squadra di Vivarini ha perso prendendo tre gol nella ripresa. Mancanza di concentrazione? Squadra che sta pagando sotto l’aspetto fisico l’importante avvio di campionato? Mettetela come volete, ma i calabresi hanno preso tre gol e hanno perso la seconda partita di fila. Ora, la classifica è tranquilla e su questo non ci piove, però siccome il campionato è anche abbastanza lungo le cose si potrebbero complicare se arrivassero altri risultati negativi. Il Catanzaro però in questa stagione ha dimostrato più volte di essere in grado di tirarsi fuori dai momenti negativi. Ecco perché pensiamo che questo match possa regalare almeno un punto alla formazione ospite, che ha elementi in rosa in grado di cambiare le carte in tavola. Anche se, con molta probabilità, anche martedì mancherà Iemmello, e la sua assenza, stiamo vedendo, è davvero pesantissima: non tanti per i gol, ma per quell’esperienza che l’attaccante riesce a dare.

Come vedere Reggiana-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Reggiana-Catanzaro è in programma martedì 26 dicembre alle 12:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Catanzaro

La sfida di Reggio Emilia almeno una rete per squadra la regalerà e su questo non abbiamo dubbi. Occhio anche al pari come risultato finale perché si gioca subito dopo Natale – e con un turno alle spalle – quindi anche un poco di stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Sì, un gol a testa e una bella X finale.

Le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Szyminski; Fiammozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Girma, Portanova; Gondo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Verna, Ghion, Vandeputte; Biasci, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1