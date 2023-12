Gratta e Vinci, nuovo tagliando: è per tutte le tasche

Gratta e Vinci, c’è un nuovo tagliando online. Una grande varietà di giocata. Dalla più piccola a quella per cuori forti

Come sempre, vicino alle feste natalizie, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide di regalare agli utenti dei nuovi Gratta e Vinci per cercare di divertirsi. E in questo caso, l’ultimo arrivato, dà davvero la possibilità a tutti di tentare la fortuna.

Sì, perché il nuovo tagliando che si può acquistare solamente online, dà la possibilità di giocare investendo solamente 10 centesimi e finendo a 20 euro. Sì, una nuova interfaccia grafica con 9 possibilità di gioco sotto l’aspetto prettamente finanziario. Quella più bassa, come detto, è da dieci centesimi, mentre nel mezzo di sono 20 centesimi, 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro e appunto i 20 euro finali. Un biglietto che si chiama “Ghostbusters Prized Possessions” già approvato e che si può già trovare se avete un conto aperto oppure lo volete solamente acquistare da casa e con il vostro cellulare. Vi abbiamo raccontato molte volte di quanto sia comodo giocare in questo modo: oltre al fatto che non vi dovete alzare dal divano, c’è anche una questione sicuramente più importante: qualora riusciste a centrare la vincita massima, o una vincita importante, non dovreste stare con l’ansia di perdere il biglietto. Tutto lì, salvato e al sicuro. Come nei migliori sogni possibili.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo biglietto

Oltre al solito gioco, fatto nel dover trovare i numeri vincenti, ci sono anche tre bonus: il bonus Tostapane, quello Wild e il bonus Battaglia. Niente moltiplicatori in questo caso, ma solamente il dover trovare tre simboli uguali nel vostro biglietto che vi permetterebbero di vincere qualcosa.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, basta che fate attenzione a due cose, soprattutto se comprate fisicamente un Gratta e Vinci e non lo fate online. La prima è quella di essere sicuri al cento per cento di stare acquistando un biglietto valido, vuole dire prenderlo dentro un tabacchino e mai per strada: sono molti infatti quelli che ve li vorrebbero vendere a prezzo minore poi risultato o rubati o smarriti, quindi che non hanno nessun valore. E poi c’è un’altra questione. Scaricate sempre l’applicazione per controllare se nel tagliando c’è una vincita. Sono molti infatti quelli che se la perdono.