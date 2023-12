Empoli-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Lazio è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’Empoli non è più la squadra materasso d’inizio stagione, quella che dopo aver incassato 4 sconfitte nelle prime 4 giornate senza segnare neppure un gol fu costretta a dare il benservito a Paolo Zanetti e a tornare al passato, affidandosi all’esperienza di Aurelio Andreazzoli, uno che la piazza la conosce come le sue tasche.

Con il nuovo tecnico le cose sono cambiate, in meglio ovviamente, ma la classifica ancora non consente agli azzurri di dormire sonni tranquilli. Proprio a causa di quell’avvio disastroso l’Empoli non riesce ancora ad abbandonare la zona rossa: a poche giornate dal giro di boa i toscani sono terzultimi, pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere che al momento coinvolge più squadre. L’Udinese quartultima, per capirci, ha un solo punto in più. Gli uomini di Andreazzoli sono in piena corsa ma dopo l’impresa di Napoli dello scorso 12 novembre non hanno più vinto: prima la sconfitta interna con il Sassuolo, poi i due pareggi con Genoa e Lecce ed infine la sconfitta di misura a Torino (1-0) con i granata di Ivan Juric, restando a secco di gol dopo cinque partite. Ora l’Empoli dovrà vedersela con la Lazio dell’ex Sarri, reduce dalla sconfitta con l’Inter capolista all’Olimpico (0-2) che ha confermato ancora una volta i problemi dei biancocelesti, undicesimi e lontanissimi dal quarto posto. In campionato Immobile e compagni continuano a segnare con il contagocce e da novembre in poi hanno battuto solamente il Cagliari di Claudio Ranieri.

Empoli-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli sempre privo di Caputo in attacco: toccherà a Cancellieri e Cambiaghi agire alle spalle dell’unica punta Shpendi. Ancora panchina per Baldanzi, mentre il centrocampo azzurro sarà formato da Fazzini, Grassi e Maleh. A sinistra Cacace è favorito su Bastoni.

Sarri non sa ancora se potrà contare su Patric e Romagnoli in difesa: se non recuperano a proteggere la porta di Provedel saranno Casale e Gila. Con Lazzari squalificato Marusic verrà dirottato a destra. Poche novità dalla metà campo in su: il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Come vedere Empoli-Lazio in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Lazio attuale è una squadra difficile da decifrare, alle prese con numerosi problemi, in particolare a livello realizzativo. Nelle ultime quattro “gite” ad Empoli i biancocelesti hanno sempre vinto ma stavolta il loro successo non è così scontato, con gli azzurri che potrebbero creare più d’un problema agli uomini di Sarri. Restando lontani dal risultato finale, ipotizziamo una gara in cui entrambe segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2