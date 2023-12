Scommesse, il regalo di Natale è dietro l’angolo: festa da 37 mila euro

Scommesse, il regalo di Natale è dietro l’angolo: e Babbo Natale arriva in questo caso col bonifico da 37mila euro. Ecco come hanno fatto

Un colpo da capogiro. Soldi tantissimi con solamente due partite pronosticate. Direte voi: hanno preso due risultati esatti? No, non proprio così. Hanno giocato i corner, tantissimi anche in questo caso, e hanno trovato in anticipo il Babbo Natale che tutti sognano: quello che arriva con un bonifico in questo caso e non con la solita busta dove magari ci sono pochi euro. Sì, pochi, rispetto a quelli che porteranno a casa un gruppo di amici di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

La vincita è straordinaria – racconta Agimeg.it – ed è stata centrata alla Goldbet di Via Sciacca. Le due schedine – perché sì, questo gruppo di amici ha deciso di giocarla due volte – erano identiche e riguardando due partite di domenica sera: quella di Serie A tra Lazio e Inter e quella di Ligue 1 tra Lille e Psg. E per entrambi i match in questione la scommessa era relativa al numero di calci d’angolo.

Scommesse, il colpo è da 37mila euro

Un numero maggiore di 14 calci d’angolo durante il match. E così è stato in entrambi i casi. Quindici battuti all’Olimpico, uno in più in Francia. Insomma, la quota era anche abbastanza importate e con un investimento totale di 225euro questi amici hanno portato casa 37.125euro.

Il titolare dell’agenzia scommesse, Francesco Savoia, ha dichiarato ad Agimeg: “Sono molto felice per questa vincita avvenuta con una giocata così particolare. Nel mio locale sono state vinte cifre alte, ma questa, a livello di schedina singola, è sicuramente la più sostanziosa. Questo tipo di giocate sono fatte da clienti abituali, infatti in questo caso si tratta di un gruppo di amici che giocano per divertirsi cercando partite o opzioni con quote alte. Sono felicissimo per loro e sono sicuro che passeranno un ottimo Natale”. E magari anche un piccolo regalo all’imprenditore si potrebbe fare. Sì, siamo certi che in questo caso gli amici non mancheranno proprio.