Scommesse live, truffa clamorosa: sapevano già i risultati

Scommesse live, la truffa è davvero clamorosa. Ecco come riuscivano a sapere prima i risultati ed a sbancare, in questo modo, i bookmaker

Un’enorme truffa alle giocate Live scoperta in Spagna. Una di quelle che sono quasi “un sogno” per gli scommettitori. Ma qui parliamo di criminalità organizzata, con degli arresti già fatti, e con altri che potrebbero scattare nel corso dei prossimi mesi. Quindi non è un sogno, ma un incubo.

Il sogno, semmai, sarebbe quello di immaginare come finiscono le partite e poi giocarle e centrarle. Ma fortunatamente lo sport non è una scienza esatta e il gusto è proprio questo. Qui parliamo di un’associazione a delinquere – spiega El Pais – che con un sistema clamoroso riusciva a far ritardare le immagini che arrivavano ai bookmaker di almeno 20 secondi fino a oltre un minuto. In questo caso, riuscendo a vedere prima quello che succedeva in un match di qualunque sport, riuscivano a piazzare la giocata giusta che permetteva poi di passare all’incasso. Un sistema clamoroso. Ma andiamo a vedere quello che, nel dettaglio, succedeva.

Scommesse live, ecco come riuscivano

Gigantesche antenne paraboliche e codici per decrittare i segnali dei satelliti reperiti in un canale Telegram iraniano: queste le chiavi dell’incredibile imbroglio. Le antenne, che avevano un diametro di 2.40 metri più o meno il doppio di quelle abituali, erano installante nell’abitazione di quello che secondo gli inquirenti era il capobanda di questa organizzazione.

Collegandosi ai satelliti riuscivano a intercettare tutte le immagini che venivano inviate dagli stadi dei vari Paesi e dai palazzetti, anticipando in questo modo anche i bookmaker che non potevano in anticipo né chiudere la quota e nemmeno fare nessun’altra operazione. Un marchingegno incredibile che permetteva di sapere tutto in anticipo. Una vera e propria organizzazione criminale che dovrà rispondere di diversi reati e che rischia molti, ma molti anni di galera. Sì, senza dubbio, quello che poteva essere un “sogno” è in realtà una truffa vera e propria. Un incubo per chi l’ha messa in piedi. Che adesso si ritrova con le spalle al muro.