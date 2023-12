Sporting CP-Porto, Primeira Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Sporting CP-Porto è una partita della quattordicesima giornata della Primeira Liga e si gioca lunedì alle 21:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un’altra notte tutta da vivere nel massimo campionato portoghese. Il quattordicesimo turno si chiude con la seconda delle due sfide al vertice, quella tra Sporting e Porto, entrambe scavalcate ieri sera dal Benfica, corsaro sul campo del Braga grazie ad una rete di Tengstedt. La nuova capolista potrebbe dunque uscire dal match del “José Alvalade”, a meno di pareggi ovviamente, perché in tal caso sia gli uomini di Ruben Amorim e quelli di Sergio Conceiçao resterebbero dietro alle Aguias di Roger Schimdt.

Lo Sporting si è fatto riacciuffare una settimana fa dopo la sconfitta nella trasferta di Vitoria in cui non sono bastati i gol di Inacio e Nuno Santos (3-2). Il club della capitale lusitana si è poi parzialmente rifatto in Europa League, dove in seguito al netto 3-0 rifilato agli austriaci dello Sturm Graz ha confermato il secondo posto nel girone dietro all’Atalanta. Non è bastato però per evitare gli spareggi: lo Sporting tra febbraio e marzo dovrà disputare due partite in più ed è appena stato sorteggiato con gli svizzeri dello Young Boys. Si è trattato della seconda sconfitta in campionato per Gyokeres e compagni, di nuovo in trasferta. I biancoverdi in casa invece sono una “sentenza”: gli unici a vincerne 7 su 7 sono stati loro.

Chi vince vola in vetta

Il Porto viene dal doppio successo tra coppa e campionato con Casa Pia, abbattuto 3-1 al Do Dragao, e Shakhtar Donetsk, piegato 5-3 sempre davanti al proprio pubblico.

In Champions League i Dragoni sono passati come secondi dietro al Barcellona: negli ottavi se la vedranno con l’Arsenal, una sfida ricca di fascino. Ma c’è tempo per pensare alla coppa: l’obiettivo adesso è allungare la striscia vincente in Primeira Liga, dove il Porto non perde da inizio novembre quando si arrese di misura all’Estoril. Conceiçao è in ansia per il difensore Pepe, in forte dubbio per il big match dell’Alvalade.

Come vedere Sporting CP-Porto in diretta tv e streaming

La sfida tra Sporting CP e Porto, valida per la quattordicesima giornata della Primeira Liga, è in programma lunedì alle 21:15. Tutti i big match sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti su alcune partite del campionato portoghese.

Il pronostico

Il Porto ha vinto cinque volte su sei nei precedenti giocati dal 2022 in poi è qualcosa vorrà pur dire. La sensazione è che la solidità dei Dragoni sia una sorta di deterrente per lo Sporting, che stavolta farà fatica a fare bottino pieno. Immaginiamo una sfida equilibrata e con entrambe le squadre a segno. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Porto

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Esgaio, Diomande, Inacio; Matheus Reis, Morita, Hjulmand, Paulinho; Pote, Gyokeres, Edwards.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Sanchez, Pedro, Pepe, Sanusi; Jaime, Varela, Eustaquio, Pepe; Taremi, Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2