Milik meglio di Vlahovic: “Il serbo ha deluso”

Nel finale della gara contro il Genoa, Allegri ha bocciato per l’ennesima volta Vlahovic, mandando dentro Milik: forse il polacco meriterebbe più spazio.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay per parlare dei sorteggi degli ottavi di Champions e della crisi in attacco della Juve: a suo giudizio, Allegri dovrebbe cominciare a preferire Milik a Vlahovic.

“Credo che il sorteggio sia andato abbastanza bene, per quanto riguardo Napoli e Inter è vero che Barcellona e Atletico Madrid sono squadre comunque impegnative ma sono alla portata di entrambe“, ha commentato Ravanelli. “Quest’anno il Barcellona sta facendo una fatica immensa, prendendo tanti goal, il presidente vorrebbe forse esonerare Xavi. L’anno scorso sia Napoli che Barcellona hanno vinto il campionato ma non stanno andando bene e la qualificazione sarà alla pari“.

“L’Inter invece parte leggermente favorita sull’Atletico“, ha proseguito l’ex bianconero, “ma sarà una partita equilibrata e dipenderà molto da come arriveranno tra due mesi e dalle possibili assenze. A oggi vedo un 51% Inter e 49% Atletico Madrid. Per la Lazio invece è proibitiva, solo un miracolo può salvarla”.

Ravanelli si è poi detto contrario all’organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita. “Sono convinto anche questo faccia capire quanto il mondo arabo possa influire sul calcio europeo. La Supercoppa dovrebbe essere giocata nei proprio Paese per permettere ai tifosi delle squadre di raggiungere il posto con più facilità e sperare di festeggiare il trofeo con il proprio club. Non mi trova d’accordo questa situazione”.

Allegri e il futuro di Vlahovic: “Meglio puntare su Milik“

Poi Ravanelli si è concentrato sul pareggio della Juve contro il Genoa. “Quando manca Rabiot, giocatore di grande esperienza, fisico e di qualità, la Juve soffre. Non credo però che il pareggio col Genoa sia dipeso da questo, alla fine nel risultato ci sono altri dieci giocatori che possono determinare. Di sicuro serve un centrocampista. La Juve è corta in quel reparto, non ha certezze come il giovane Miretti. Quindi ci vorrà un nuovo rinforzo”.

“Non so come schiererà la squadra in Coppa Italia. Allegri ci ha sempre abituato a delle sorprese, ci può stare che giochi con uno schema più offensivo. Sotto questo punto di vista potrebbe anche giocare un po’ più sbilanciato inserendo Yildiz e Milik. Secondo me, Milik meriterebbe una chance perché ultimamente Vlahovic non sta facendo bene: ha deluso”.

Infine, l’ex attaccante ha criticato l’uso poco corretto della VAR. “Bisognerebbe togliere la discrezionalità dell’arbitro, è difficile dire facciamo così e togliamo il problema. Sicuramente dobbiamo migliorare, questa situazione lascia troppi dubbi e malcontenti a tutte le squadre. Questo è il peggior anno del VAR, finora è stato un disastro”.