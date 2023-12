Real Madrid-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Villarreal è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il pareggio sul campo del Betis della scorsa settimana ci può stare. Il campo è difficile e la squadra di Pellegrini è anche bella importante. Ma un altro mezzo passo falso, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, non se lo può di certo permettere. Anche perché il Girona dal proprio canto continua a volare, e l’Atletico non molla. Insomma, contro il Villarreal agli uomini in maglia bianca servono solo i tre punti.

Che dovrebbero arrivare, nonostante quelle che sono alcune assenze importanti per Ancelotti che però non mettono minimamente in discussione il livello qualitativo della sua rosa. Manca Vinicius, allora segna Rodrigo. Senza dimenticare che Bellingham, vero trascinatore fino al momento vive uno straordinario momento di forma che è iniziato all’inizio dell’anno. Insomma, tutto lascia presagire, com’è giusto, ad una vittoria del Real Madrid.

Anche perché, a differenza dei Blancos, il Villarreal arriva da un impegno assai importante contro il Rennes in Europa League che ha tolto alla squadra energie fisiche e mentali non indifferenti. Una vittoria che gli uomini in giallo potrebbero pagare. Anzi, siamo certi che pagheranno, ma chiudere da primi nel girone era assai importante. Quindi qualcosa in campionato, almeno in questa giornata, si potrebbe lasciare. Allora? Allora sotto vi diciamo quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming

Real Madrid-Villarreal, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Real Madrid vittorioso in una gara da almeno tre reti complessive. Nessuna difficoltà per la squadra di Ancelotti di prendersi tre punti per cercare di avvicinare il Girona in classifica e rispedire al mittente quello che potrebbe essere un assalto, anche, del Barcellona. Il match del Bernabeu si dovrebbe già sbloccare nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Villarreal

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Albiol, Gabbia, Alti; Capoue, Parejo, Baena; Akhomach, Sorloth, G Moreno.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1