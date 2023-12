Torino-Empoli 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Torino-Empoli, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 16 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Torino non ha subito goal nelle ultime due partite di campionato, e Juric spera ovviamente che i granata possano registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal 2019, quando ne misero in fila tra gennaio e marzo 2019. In attacco per il Toro giocano Zapata e Sanabria, con Vlasic schierato trequartista.

Juric sceglie di rimettere in campo dal 1′ Linetty. Sanabria viene confermato in attacco anche se il paraguayano è alle prese con una fastidiosa tendinite. L’Empoli di Andreazzoli arriva a Torino senza Pezzella, Guarino, Caputo e Bereszynski.

L’allenatore dei toscani si affida dunque a Shpendi come punta, piazzando Cambiaghi a supporto. Baldanzi e Cancellieri partono invece dalla panchina. Ricci vince il ballottaggio in regia con Ranocchia.

Momenti clou della sfida

Il Toro si affaccia per la prima volta nell’area avversaria al 7′ con un cross di Zapata deviato da Ismajli su cui arriva Sanabria: blocca Berisha. AL 10′ Sanabria segna in rovesciata, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Vlasic. Poi, al 25′, il Toro passa in vantaggio con Zapata su assist di Bellanova. Due minuti dopo i granata sfiorano il raddoppio con Ilic. Poi al 30′, Ebuehi sigla l’illusorio 1-1 su suggerimento di Luperto, ma interviene la VAR per segnalare il fuorigioco. Dopo il goal annullato l’Empoli attacca con più determinazione.

Nel secondo tempo l’Empoli continua a creare pericoli ma senza sfondare. Cancellieri va vicino al pareggio al 64′, ma viene murato da Milinkovic-Savic. La partita diventa molto fallosa, con il Torino che difende con grande attenzione e l’Empoli poco concreto in attacco.

Tabellino e pagelle di Torino-Empoli

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (85′, Soppy), Linetty, Ilic, Vojvoda (65′, Lazaro); Vlasic; Sanabria, Zapata (93′, Pellegri): All.: Juric

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Isamajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi (76′, Ranocchia), Maleh (76′, Baldanzi); Marin (61′, Destro), Cambiaghi (85′, Gyasi); Shpendi (61′, Cancellieri). All: Andreazzoli

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 25′, Zapata

NOTE: Ammoniti: 45′, Linetty; 71′, Bellanova, 81′, Buongiorno; 85′, Vlasic; 88′, Luperto. Recupero: 6′

Il migliore in campo è Sanabria, sempre mobile e pericoloso nonostante non sia al 100% della forma: qualitativamente una spanna sopra a tutti i compagni e gli avversari (7). Buona gara anche per Duvan Zapata (7). Nel Toro il peggiore è Linetty, poco attento e preciso (5,5). Nonostante alcune giocate sbagliate, nell’Empoli la differenza la fa Ebuehi per intensità e voglia (6,5). Shpendi non incide (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro convalida due reti poi annullate per fuorigioco. Sul goal annullato all’Empoli sembra esserci anche una carica al portiere, ma l’offside è davvero millimetrico. AL 75′ il Torino protesta per un tocco di braccio in area di Luperto, ma l’arbitro non interviene.

Ecco gli highlights della gara