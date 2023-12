Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atletico Madrid-Lazio, le formazioni ufficiali del match: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions League.

Sia pur in un inizio di stagione piuttosto complicato, la Lazio di Maurizio Sarri è riuscita strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Un obiettivo sicuramente importante per i biancocelesti, che ora puntano il primo posto. Per raggiungerlo, però, sarà necessario vincere in casa dell’Atletico Madrid, con la compagine di Simeone che soprattutto tra le mura amiche ha mostrato una compattezza importante negli ultimi anni. Ecco le scelte dei due allenatori:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Savic, Gimenez, Hermoso, Molina, De Paul, Witsel, Saul Niguez, Lino, Griezmann, Correa.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Gila, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni.

Atletico Madrid-Lazio, il pronostico marcatori

La difesa della Lazio ha lasciato parecchio a desiderare. Se dovesse ripetere gli stessi errori anche al Wanda Metropolitano, i Colchoneros non dovrebbe avere particolari difficoltà ad ipotecare la gara. Per struttura fisica e capacità di interpretare al meglio la sfida, l’Atletico Madrid ha dalla sua inevitabilmente i favori del pronostico. Sotto questo punto di vista, reduce dal gol messo a segno nell’ultima giornata di campionato, Morata ha la grande chance di iscriversi nel tabellino dei marcatori con una giocata delle sue. Lo spagnolo è il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol.

Atletico Madrid-Lazio, probabili ammoniti e tiratori

Sia pur roccioso a centrocampo, la compagine di Simeone ha delle mezzali dalla spiccata propensione offensiva. Tra questi, impossibile non prendere in considerazione il caso di Rodrigo De Paul, che ad esempio potrebbe scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Intrigante anche l’opzione Molina, le cui sortite possono rappresentare una traccia da scandagliare per aggirare le marcature biancocelesti. Sul fronte opposto, da segnalare soprattutto le qualità balistiche di Luis Alberto che dovrebbero emergere anche al Wanda Metropolitano: lo spagnolo potrebbe impensierire Oblak con una conclusione dalla media-lunga distanza. Rischiano il giallo, invece, Gila e Hysaj.