Roma-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Fiorentina è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’attuale classifica dice che quello tra Roma e Fiorentina è, al momento, uno scontro diretto per il quarto posto, con i giallorossi che dopo 14 giornate occupano la quarta piazza insieme al Napoli a quota 24 punti e la Viola sesta, a -1 da capitolini e partenopei. Per gli uomini di José Mourinho la partita con i gigliati è un modo per provare a respingere l’assalto di una diretta concorrente e consolidare l’attuale posizione ma anche per allungare la serie positiva che va avanti dalla vittoria con il Lecce, ottenuta un mese fa.

Da allora l’unica sconfitta la Roma l’ha rimediata in Europa League con lo Slavia Praga, k.o. che rischia di spedire Pellegrini e compagni agli spareggi di accesso agli ottavi in programma il prossimo febbraio. In campionato, invece, i giallorossi hanno pareggiato con la Lazio nel derby e battuto Udinese e Sassuolo. In Emilia, una settimana fa, il copione non è stato così dissimile da quello della sfida con i salentini: sotto di un gol ma in superiorità numerica, la Roma l’ha ribaltata nei minuti finali, prima con un rigore di Dybala e poi con il danese Kristensen, che ha sfruttato un assist dell’argentino per regalare a Mourinho altri tre punti preziosi. La Fiorentina invece è reduce dal 3-0 rifilato alla Salernitana, in cui oltre a Sottil si è sbloccato anche l’ex attaccante del River Plate Beltran (che proprio la Roma in estate ha provato a contendere alla Viola).

La squadra di Vincenzo Italiano però in settimana è stata impegnata anche negli ottavi di finale di Coppa Italia, superati con il brivido. Contro un Parma spavaldo, che a conti fatti si è dimostrato già pronto per la Serie A, è servita una difficile rimonta – da 0-2 a 2-2 – e i calci di rigore per ottenere il pass per il turno successivo.

Roma-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Non ha grossi dubbi Mourinho, che confermerà il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Dybala e Lukaku. La novità potrebbe essere capitan Pellegrini dal 1′ insieme a Cristante e Paredes. Sulle fasce Spinazzola e Kristensen, quest’ultimo favorito su Karsdorp.

Italiano teme un possibile forfait di Gonzalez: l’argentino non ha giocato contro il Parma, si è allenato a parte fino a venerdì e potrebbe non essere rischiato all’Olimpico. Il suo sostituto dovrebbe essere Kouamé, che si andrà a posizionare a destra sulla trequarti accanto a Bonaventura e Sottil, tra i migliori in campo contro la Salernitana. Si è ripreso invece Ikoné, guarito dall’influenza. In difese possibile stop per Milenkovic: c’è Ranieri.

Il pronostico

L’Olimpico è storicamente un campo dove la Fiorentina fa molta fatica, che si trovi di fronte la Lazio oppure la Roma. E non a caso l’ultimo successo esterno della Viola contro i giallorossi risale al 2018. La squadra di Italiano di solito soffre contro gli avversari che tendono a chiudersi ed a sfruttare le ripartenze: Dybala e Lukaku possono fare male ad una difesa che da inizio ottobre in poi è rimasta inviolata solamente con il modestissimo Cukaricki in Conference League e con il fanalino di coda Salernitana. Roma leggermente favorita in una gara in cui le reti complessive saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1