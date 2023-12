Sinner, svelato l’arcano: il motivo della sua scelta

Sinner, ecco spiegato il motivo della sua recente decisione: non avrebbe davvero potuto scegliere di meglio.

È corso da mamma e papà non appena ha potuto, ma il tempo da trascorrere insieme è stato veramente misero. Avendo giocato ininterrottamente, tra Finals e Coppa Davis, fino al 26 novembre scorso, le vacanze invernali di Jannik Sinner si sono, per forza di cose, notevolmente accorciate.

Qualche sciata sulle Alpi, qualche passeggiata tra i boschi, una cena con gli amici di sempre, due chiacchiere con il fratello Mark che già era ora di rifare le valigie e di partire. La destinazione dell’altoatesino, stavolta, è stata Alicante, in Spagna, la città in cui ha scelto di prepararsi in vista della prossima stagione. Durante la prima fase lavorerà prettamente sul fisico insieme al suo preparatore atletico, Umberto Ferrara. Dopodiché subentrerà Simone Vagnozzi – probabilmente lo seguirà anche Darren Cahill, in qualità di supercoach – con il quale si concentrerà, invece, sui colpi da sfoderare in campo nelle gare che verranno.

Un video circolato sui social network nelle scorse ore ci rivela, ma potevamo benissimo immaginarlo, quanto intensamente si stia allenando il numero 4 del mondo. Che sa bene quanto cruciale sia questa fase e che farà di tutto, essendo tale, per sfruttare al meglio le settimane che lo separano dall’inizio del Tour.

Sinner, lo ha fatto per una ragione ben precisa: porta bene

C’è un motivo ben preciso se Sinner ha deciso di recarsi ad Alicante e di servirsi delle strutture che si trovano nella città portuale sulla Costa Blanca. Il clima mite, unito agli eccellenti servizi che offre, fa di essa il posto ideale per chi vuole perfezionare la propria forma fisica e affinare la propria tecnica.

📍Alicante 🇪🇸 Secondo giorno di preparazione atletica ✅️ 2024 ⏳️🦊 📷 macxtennisaccademy via IG pic.twitter.com/zUTwHgKMS8 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 7, 2023

E poi si sa, la Spagna ha “partorito” così tanti mostri sacri – si pensi a Rafael Nadal, ma anche a Carlos Alcaraz – che è evidente sia all’avanguardia sotto questo punto di vista. Non resta che capire, svelato l’arcano, a cosa in particolare si stia dedicando il campione altoatesino in questi primi giorni di preparazione invernale.

Secondo quanto riferisce LiveTennis, Jannik starebbe lavorando su quattro aspetti in particolare: la resistenza, che gli tornerà utile in occasione degli Slam e delle gare 3 su 5, la forza, la velocità e l’agilità. Il suo fitto calendario prevede anche, però, delle sessioni ad hoc nel corso delle quali potrà affinare le sue abilità tecniche, con particolare riferimento al dritto e al servizio. E non vediamo l’ora, a questo punto, di ammirare i risultati del duro lavoro di questi giorni ad Alicante.