Juve-Napoli 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Juve-Napoli, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 8 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo la sconfitta contro l’Inter al Maradona, il Napoli torna in campo contro i rivali della Juve all’Allianz Stadium. La partita, colma di fascino per l’opposizione storica fra i due club, acquista enorme importanza anche per i reciproci cammini in campionato. La Juve vuole vincere per restare attaccata all’Inter in testa alla classifica, mentre il Napoli sa che perdere sarebbe dire addio già a dicembre al sogno Scudetto.

Il Napoli mette in campo il tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La Juve risponde schierando la coppia Vlahovic-Chiesa. I bianconeri, reduci dalla vittoria a tempo scaduto col Monza, hanno un’altra possibilità di scavalcare almeno momentaneamente l’Inter, ma contro un avversario sulla carta molto più ostico.

Momenti clou della sfida

La prima occasione è di Politano, già al 1′, ma il pallone esce di poco. La Juve prova a rispondere agli attacchi del Napoli, senza tuttavia riuscire a impensierire la retroguardia partenopea. Col passare dei minuti il Napoli si fa più aggressivo: la Juve si schiaccia in difesa. Al 19′, dopo un tiro respinto di Vlahovic, McKennie prova la rovesciata: il pallone finisce altissimo. Dieci minuti dopo, Kvara, da buona posizione getta alle ortiche il possibile vantaggio. Al 39′ è Szczesny a negare il goal con un buon intervento a Di Lorenzo.

Al minuto 51′, la Juve passa in vantaggio con Gatti su cross di Cambiaso. Il Napoli cerca invano il pareggio per venti minuti, poi abbassa il ritmo e la Juve gioca in controllo. Fiale nervoso e poco giocato.

Tabellino e pagelle di Juve-Napoli

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (94′, Rugani), McKennie (94′, Iling-Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (82′, Alex Sandro); Chiesa (82′, Kean), Vlahovic (70′, Milik). All.: Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (72′, Zanoli); Anguissa, Lobotka (86′, Cajuste), Zielinski (64′, Elmas); Politano (72′, Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (87′, Simeone). All: Mazzarri

ARBITRO: Orsato

MARCATORI: 51′, Gatti

NOTE: Ammoniti: 46′, Kvaratskhelia; 58′, Bremer, 63′, Juan Jesus; 95′, Osimhen; 95′, Locatelli. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Gatti, che nel primo tempo annichilisce Osimhen e nel secondo diventa uomo-goal con un bel colpo di testa: la decide ancora lui (7,5). Anche Szczesny e Cambiaso giocano una partita sopra la media, mettendoci leadership e buona tecnica (7). Male nel Napoli tutti e tre gli attaccanti: Osimhen, Kvara e Politano (5,5). Discreta la prova di Danilo, attento in difesa e grintoso negli affondi (6,5). Giornata da dimenticare o quasi per Bremer e Vlahovic (5,5). Chiesa è più propositivo dei suoi nel primo tempo (6,5). Nel Napoli il peggiore in campo è Rrahmani, e non solo perché si fa sovrastare da Gatti nell’azione del goal (5).

Moviola e gli highlights della gara

Nei primi minuti la VAR annulla un goal al Napoli per fuorigioco. Decisione corretta. Al 63′, La Juve protesta per un tocco di mano di Di Lorenzo su colpo di testa di Bremer: il terzino è di spalle e ha il braccio largo e alto. La palla, però, sbatte in una zona intermedia tra braccio e schiena. Orsato dice che non è penalty.

Ecco gli highlights della gara:

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30