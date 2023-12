Vincente X Factor 2023, il ribaltone è clamoroso: ha sbaragliato tutti

X Factor, il ribaltone è clamoroso. Passata dall’essere una delle meno probabili alla favorita numero uno. Giovedì sera la finale.

X Factor ormai è pronto a regalarsi la serata finale: giovedì sera infatti il programma di Sky deciderà il proprio vincitore. Con un enorme super ospite: ci sarà infatti Gianni Morandi in studio nel live. Un colpo grosso quello della piattaforma che organizza ogni anno un evento seguitissimo.

Come sappiamo sono rimasti tre i giudici in gara dopo l’allontanamento da parte della produzione di Morgan: Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini. Anche se quest’ultima si ritrova senza nessun concorrente. E pensare che Angelica Bove, una che era nella sua squadra, all’inizio del programma era quella che secondo i bookmaker doveva sbaragliare la concorrenza. E invece – sarà anche perché non ha mai cambiato il suo modo di interpretare il programma – è stata eliminata in semifinale. Quindi a contendersi il titolo ci saranno Fedez e in maniera anche inaspettata Dargen che tutti davano come uno dei meno favoriti, e che invece ha visto ripagate le sue scelte prima del Live. Un exploit vero e proprio. Ma adesso in finale non è più lui quello che potrebbe prendersi lo scettro.

X Factor, ecco le quote finali

Ennesimo ribaltone secondo le quote che vengono proposte dalla Snai. A pari merito, e quindi a 2,75 volte la posta, si giocano la vittoria Sara Sorrenti, in arte Sarafine, e Maria Tomba. Subito alle loro spalle c’è Fabrizio Longobardi, in arte Il Solito Dandy, e chiudono il cerchio gli Stunt Pilots, l’unico gruppo ancora in gara.

Insomma, queste sono le quote che dà la Snai per l’ultima serata di questo evento che ha regalato polemiche e anche molti meme per chi ama questo tipo di cose. Sicuramente Sarafine è quella che forse ha nel migliore dei modi interpretato il programma e con il passare delle settimane il pubblico se n’è decisamente accorto. Lei all’inizio era data a 15 volte la posta, vale a dire una delle più quotate e di conseguenza quella che aveva meno possibilità di tutti gli altri. Si trova adesso ad un passo dal sogno. Incredibile.