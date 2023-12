Superenalotto, UFFICIALE: prossima estrazione rinviata

Superenalotto, è UFFICIALE: la prossima estrazione è stata rinviata. Ecco il motivo della scelta da parte degli organi preposti

Con il Natale ormai alle porte – sì, venerdì è 8 dicembre quindi davvero ci siamo – anche il calendario del Superenalotto, come ogni anno succede, subisce delle variazioni. E quindi la prossima estrazione di venerdì, quella che cade appunto nel giorno della festa dell’Immacolata, è stata ufficialmente rinviata.

Ricordiamo che questa estrazione è una che il governo ha voluto inserire in calendario dallo scorso giugno dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Dal mese di luglio, dopo l’approvazione e fino al termine dell’anno, sono quattro le giocate che si possono fare durante una settimane. Le solite il martedì, il giovedì, e il sabato, e appunto quella del venerdì che ancora ci accompagnerà per qualche settimana. Con l’ufficializzazione del rinvio di questa estrazione, è stato anche deciso quando, la stessa, verrà recuperata. Sì, c’è un’altra data ufficiale.

Superenalotto, ecco quando si recupera

L’estrazione di venerdì sarà recuperata il sabato, il 9 dicembre. Mentre quella di sabato invece è stata messa in calendario il lunedì. Quindi attenzione, perché questa settimana si gioca come al solito mentre la prossima c’è un’estrazione in più fissata, appunto, per l’11 dicembre. Qualora giocaste, di solito, sempre gli stessi numeri, allora sarebbe meglio scrivervi per voi tutto sulla vostra agenda, a meno che non abbia deciso, e ci sta la possibilità come vi abbiamo spiegato nei mesi scorsi, di giocare tutto con un abbonamento.

Nei prossimi giorni ovviamente vi aggiorneremo anche su quelle che sono le date che subiranno altre variazioni in vista del mese di dicembre. Ve ne daremo conto nei giorni immediatamente precedenti così da non dover in nessun modo essere voi a preoccuparvi e soprattutto così non avrete nessuna possibilità di dimenticarvene.