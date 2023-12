Manchester United-Chelsea è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: tv, formazioni, pronostici.

Fuori dalle prime sei posizioni e già con un importante divario da colmare nei confronti del quarto posto. Oggi il “big match” tra Manchester United e Chelsea assume i contorni di una sfida tra deluse. O meglio, tra due nobili decadute che nonostante i numerosi investimenti sul mercato sembrano destinate ad un’altra stagione complicata ed avara di soddisfazioni.

In ogni caso meglio i Red Devils dei Blues, rispettivamente settimi e decimi in classifica. La squadra di Erik ten Hag, sebbene continui a collezionare delusioni, è a -5 dal quarto posto (quest’anno, tuttavia, potrebbe bastare anche il quinto per staccare un pass per la prossima Champions League). In attesa di giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana contro il Bayern Monaco già qualificato – lo United deve vincere e sperare in un pareggio tra Galatasaray e Copenaghen nell’altro match per passare il turno in Champions – l’allenatore olandese proverà a rinsaldare la sua posizione in un delicato turno infrasettimanale, contro un’altra squadra che ha voglia di riscatto e che non può più commettere passi falsi.

Scontro fra deluse

Il Manchester United torna ad Old Trafford dopo tre trasferte consecutive tra campionato e coppa: sabato scorso ha avuto la peggio (1-0) nello scontro diretto con il Newcastle.

L’ennesimo esame fallito per i Red Devils, che non riescono a trovare continuità. Ten Hag si gioca indubbiamente parecchio mercoledì sera, ma anche Mauricio Pochettino resta un’osservato speciale. Il Chelsea, pur non giocando le coppe europee, è soltanto decimo in classifica. Il motivo principali di questa prima parte di stagione deludente sono i troppi alti e bassi e la prospettiva di restare di nuovo fuori da tutto comincia a diventare concreta. Domenica scorsa, intanto, i Blues hanno risollevato la testa dopo il pesante 4-1 di Newcastle e lo hanno fatto battendo 3-2 il Brighton a Stamford Bridge nonostante abbiano giocato in inferiorità numerica per un intero tempo. Tante le assenze con cui deve fare i conti Pochettino, ma non sono poche neppure quelle in casa United.

Come vedere Manchester United-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Chelsea è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Prima della vittoria per 4-1 dello scorso maggio da parte del Manchester United queste due squadre avevano fatto registrare ben cinque pareggi di fila, una striscia in cui non si erano visti mai più di due gol complessivi. Stavolta ci aspettiamo un match movimentato, con il Chelsea che, pur non battendo i Red Devils da 11 gare consecutive, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Almeno tre le reti totali ad Old Trafford.

Le probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Badiashile, Colwill; Enzo Fernandez, Caicedo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2