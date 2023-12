I pronostici di mercoledì 6 dicembre: c’è un turno infrasettimanale di Premier League e si gioca anche in Coppa Italia e DFB Pokal.

Questo mercoledì 6 dicembre è dominato dalla Premier League con ben sei partite in programma, due delle quali ad alto tasso spettacolare: Aston Villa-Manchester City e Manchester United-Chelsea promettono gol ed emozioni. Il Liverpool proverà ad approfittare della difficile trasferta che attende gli uomini di Guardiola per provare l’allungo in classifica: contro il disastroso Sheffield United i tre punti dovrebbero arrivare facilmente.

Vittorie interne altamente probabili nei due recuperi in programma stasera: quello di Europa League tra Villarreal e Maccabi Haifa e quello di Ligue 1 tra il Marsiglia rigenerato da Gattuso e il Lione che anche dopo l’esonero di Grosso sta continuando a deludere.

Pronostici altre partite

In campo anche Coppa Italia e Coppa di Germania: attesi tanti gol in Fiorentina-Parma e Stoccarda-Borussia Dortmund, mentre il Bayer Leverkusen parte largamente favorito in casa contro il Paderbord.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marsiglia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Marsiglia-Lione, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Paderborn, DFB Pokal, ore 18:00)

• Liverpool (in Sheffield United-Liverpool, Premier League, ore 20:30)

• Villarreal (in Villarreal-Maccabi Haifa, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-Paderborn, DFB Pokal, ore 18:00

• Brighton-Brentford, Premier League, ore 20:30

• Villarreal-Maccabi Haifa, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Stoccarda-Borussia Dortmund, DFB Pokal, ore 20:45

• Fiorentina-Parma, Coppa Italia, ore 21:00

• Aston Villa-Manchester City, Premier League, ore 21:15

• Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 21:15)