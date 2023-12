Formazioni ufficiali Manchester United-Chelsea: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Manchester United-Chelsea, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Old Trafford. Le ultime dritte.

Non è mai una partita banale. Pur in una stagione nella quale entrambe le compagini stanno faticando e non poco a trovare continuità di rendimento e di prestazioni, il confronto dell’Old Trafford tra United e Chelsea calamita sempre un fascino particolare. Tradizione, cultura, rivalità ormai decennale che né il tempo né la memoria potrà mai cancellare. La realtà, però, dice ben altro e sia ten Hag che Pochettino si presentano al match con molte questioni da sciogliere. Ecco le scelte dei due allenatori:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Disasi, Silva, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson.

Manchester United-Chelsea, il pronostico marcatori

In una sfida nella quale sia lo United che il Chelsea dovrebbero andare a segno, una menzione particolare meritano Hojlund e Mudryk. Per caratteristiche, l’attaccante dello United e il funambolico tuttocampista ucraino si candidano ad inserirsi nel tabellino del marcatori. Il Chelsea dall’inizio della stagione ha faticato e non poco a prendere le misure ai centravanti dalle caratteristiche dell’ex Atalanta. Di contro, gli spunti di Mudryk potrebbero creare non pochi grattacapi ad un Onana apparso non proprio irreprensibile (per usare un eufemismo).

Probabili ammoniti e tiratori di Manchester United-Chelsea

Viste le qualità offensive delle due squadre e i limiti difensivi evidenziati dalle stesse, non dovrebbero mancare occasioni importanti da ambo le parti. Le bocca da fuoco del Chelsea, ad esempio, hanno tutte le carte in regola per rendersi minacciose dalle parti di Onana. Enzo Fernandez e Sterling, ad esempio, potrebbero inquadrare lo specchio della porta avversario almeno una volta. Sul fronte opposto, occhio alle incursioni di Garnacho e Bruno Fernandes, le cui scorribande potrebbero costringere Sanchez ad interventi importanti e permettere ai due funamboli dello United di iscriversi nell’alveo dei tiratori. Infine, potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara Dalot, Amrabat, Caicedo e Cucurella.