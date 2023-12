Formazioni ufficiali Aston Villa-Manchester City: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Aston Villa-Manchester City, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a Birmingham. Le ultime dritte.

Non si può parlare di periodo complicato in casa City. Tuttavia, nelle ultime uscite stagionali la compagine di Guardiola non solo ha fallito l’appuntamento con i tre punti, ma è anche scivolata momentaneamente al terzo posto in classifica. Una risposta immediata da parte di Haaland e compagni, infastiditi anche da quanto successo negli ultimi istanti della sfida con il Tottenham, è lecito aspettarsela.

La sfida con l’Aston Villa, però, potrebbe rappresentare un ostacolo di non poco conto per i Citizens. Reduce da ben sei successi casalinghi consecutivi, la compagine di Emery ha diverse armi con le quali imbrigliare ed anestetizzare la corazzata di Guardiola. Intanto, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez, Konsa, Carlos, Pau Torres, Digne, McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Tielemans, Bailey, Watkins.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson, Walker, Dias, Akanji, Gvardiol, Stones, Lewis, Foden, Bernardo, Alvarez, Haaland.

Aston Villa-Manchester City, il pronostico marcatori

Julian Alvarez marcatore. La sensazione è che le caratteristiche dell’argentino possano fungere da apri scatole per la difesa dell’Aston Villa. Bravo a calamitare palloni importanti grazie alla sua forza fisica e alla sua tecnica, Alvarez potrebbe impensierire Emiliano Martinez (che conosce molto bene) sia di testa che di piede. L’Aston Villa proverà a tenere il baricentro basso per sfruttare eventuali ripartenze. Ragion per cui, con una testa di ponte come Haaland, Alvarez potrebbe ritagliarsi lo spazio per uscire allo scoperto ed infilare la retroguardia della compagine di Birmingham.

Sia in velocità che da un punto di vista fisica Alvarez si candida a diventare man of the match. Sul fronte opposto, invece, impossibile non prendere in considerazione l’opzione Watkins, reduce da una prima parte di stagione che definire entusiasmante sarebbe riduttivo. Poco precisa in alcune letture, la difesa di Guardiola potrebbe prestare il fianco alle verticalizzazioni dell’Aston Villa, pagando dazio. Ragion per cui, Watkins potrebbe centrare il bersaglio grosso in almeno una circostanza.

Aston Villa-Manchester City, probabili ammoniti e tiratori

Rispetto agli anni scorsi, il City ha sicuramente aumentato il numero di soluzioni offensive a propria disposizione. Pericolosi anche su situazioni di calcio da fermo, gli ospiti potrebbero sfruttare i corner per far breccia nella difesa dell’Aston Villa. Un difensore come Gvardiol, ad esempio, non dovrebbe faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Vero e proprio tuttocampista dello scacchiere di Guardiola, Foden è atteso da un vero e proprio banco di prova. Per caratteristiche, le sue incursioni potrebbero alla lunga fare la differenza: l’inglese si candida a scaldare i guanti di Martinez almeno una volta. Piacciono anche le opzioni McGinn tiratore (abile a saltare l’uomo e pericoloso dalla media-lunga distanza) e Lewis (eventualmente anche il sostituto) a cui Guardiola ha conferito la licenza di attaccare e rendersi pericoloso nella metà campo avversaria.

Sul fronte ammoniti, invece, occhio alle sorprese. Il City dovrebbe impossessarsi della metà campo dell’Aston Villa, tenendo in mano le redini del gioco. Ecco perché la mediana di Emery potrebbe essere costretta a spendere diversi cartellini per fermare le trame di gioco avversarie. Kamara, ad esempio, ha molte chances di finire sul taccuino del direttore di gara. Piacciono anche le opzioni Digne ed Akanji come possibili ammoniti.