Formazioni ufficiali Lazio-Genoa: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Le ultime dritte.

Reduce dal sofferto successo ottenuto contro il Cagliari, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Genoa all’Olimpico per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Appuntamento importante al quale le due compagini si accostano in un periodo di forma sostanzialmente negativo.

Snodo cruciale della stagione dei biancocelesti e dei rossoblu, l’impegno nella competizione nazionale rappresenta un banco di prova importante per i due allenatori. Prove ne siano le formazioni ufficiali diramate proprio in questi istanti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Pedro.

GENOA (3-5-2) Leali; Vogliacco, Dragusin, Matturro; Hefti, Jagiello, Kutlu, Thorsby, Galdames, Martin; Retegui.

Lazio-Genoa, il pronostico marcatori

In una stagione tutt’altro che esaltante, Pedro vuole mettere a segno un guizzo importante per provare a risollevare le sorti di un attacco che mai come quest’anno fatica a carburare. Lo spagnolo potrebbe ritagliarsi spazi importanti grazie alla sua velocità e alla tecnica nello stretto. Partendo largo sulla destra, non è escluso che il funambolico attaccante di Sarri riesca a ritagliarsi spazi importanti accentrandosi nel cuore dell’area di rigore avversaria. Oltre a Castellanos, dunque, è Pedro l’opzione più intrigante in ottica marcatori.

Lazio-Genoa, probabili ammoniti e tiratori

Occasioni e tiri da ambo le parti non dovrebbero mancare. Del resto, la Lazio ha dimostrato di avere tante difficoltà a fare la partita secondo i suoi ritmi. Malinovskyi tiratore è un’opzione molto intrigante, viste le qualità balistiche dell’ucraino dalla lunga-media distanza. Anche Kamada non dovrebbe faticare più di tanto a scoccare un tiro nello specchio di porta avversario; sotto questo punto di vista, anche Guendouzi potrebbe scaldare i guanti di Leali con un tiro dalla media-lunga distanza. Per i più temerari, occhio alle sortite in zona gol di Dragusin, che sa come rendersi pericoloso nel cuore dell’area di rigore avversaria. Rischiano il giallo Gila ed Hefti, ma occhio anche a Thorsby e Pellegrini, spesso irruenti e non precisi nei loro interventi.