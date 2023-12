Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Mapei Stadium. Ecco tutte le dritte.

Sassuolo-Roma non è mai una partita banale. Gli ultimi precedenti tra neroverdi e giallorossi parlano chiaro. Molto spesso le due compagini hanno dato vita ad incontri divertenti e ricchi di emozioni, con occasioni da ambo le parti. Le parole di José Mourinho nella conferenza stampa della vigilia potrebbero agire da ulteriore miccia.

Consapevoli dell’importanza della gara, Lukaku e compagni affrontano un Sassuolo che in questa stagione ha faticato a garantire continuità di rendimento ma che si è già presa il titolo di ammazza grandi. Insomma, sembrano esserci tutte le condizioni per assistere ad un match tutt’altro che noioso. Vediamo insieme le scelte dei due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Sassuolo-Roma, il pronostico marcatori

Come mostrato anche dalla partita di Europa League contro il Servette, la Roma non può prescindere dalle giocate di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, del resto, ha un conto aperto con il Sassuolo, visto che i neroverdi sono tra le sue vittime preferite. La difesa alta di Dionisi potrebbe permettere a Big Rom di ritagliarsi lo spazio sufficiente per sgasare. La grande capacità di proteggere palla e far salire la squadra dovrebbe fare il resto. L’ex Inter, che tra l’altro in campionato è a digiuno di gol da diverse settimane, è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Sull’altro versante diventa difficile non puntare su Domenico Berardi. Il tuttocampista di Dionisi, che tra l’altro vorrà rispondere anche alle provocazioni di José Mourinho, ha la qualità, la tecnica e i guizzi per impensierire la retroguardia giallorossa. Già a segno contro Juventus ed Inter, Berardi potrebbe dunque timbrare il cartellino marcatori anche contro la Roma.

Probabili marcatori ed ammoniti di Sassuolo-Roma

Si prospetta una gara molto animata sin dalle prima frazione di gioco. Gol ed occasioni non dovrebbero mancare. Il match vivrà uno snodo cruciale nelle sfide sulle corsie esterne. Protagonista di una prima parte di stagione poco produttiva, non è escluso che Laurienté riesca a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Tra le fila dei neroverdi, però, intriga anche l’opzione Thorstvedt tiratore, molto bravo ad inserirsi a fari spenti e a farsi trovare nella zone di conflitto tra il centrocampo e la difesa avversaria.

Per quanto concerne i tiratori giallorossi, invece, spazio soprattutto a due nomi: Cristante, sempre un potenziale fattore dalla media-lunga distanza o di testa sui calci piazzati e Karsdorp. L’esterno destro di Mourinho, pur difettando in termini di finalizzazione, si fa trovare molto spesso in zona calda. Ecco perché potrebbe scaldare almeno una volta i guanti di Consigli, così come Spinazzola. La fascia destra del Sassuolo è il punto di forza della compagine di Dionisi in termini di produzione offensiva. Tuttavia, pecca molto in fase di non possesso.

Infine, dovrebbero finire sul taccuino del direttore di gara Berardi, Paredes, Vina e Mancini, calciatori spesso “turbolenti” o comunque difficili da gestire. Il rischio cartellino è dietro l’angolo.