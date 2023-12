Formazioni ufficiali Milan-Frosinone: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Reduce dal capitombolo patito contro il Borussia Dortmund, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in campionato con l’obbligo di centrare tre punti importanti per la propria classifica. Quella contro i ciociari ha tutta l’aria di essere una vera e propria ultima spiaggia per i rossoneri, che non possono più permettersi passi falsi. Il Frosinone visto all’opera in questo primo scorcio di stagione, però, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la compagine di Pioli. Ecco le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi, Musah, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic. All. Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimović; Cuni. All. Di Francesco.

Milan-Frosinone, il pronostico marcatori

Il Milan dovrà per forza di cose fare la partita. I padroni di casa, però, potrebbero incorrere in molte difficoltà non solo in fase di impostazione, ma anche in fase realizzativa. Dopo aver lanciato segnali incoraggianti contro il Borussia Dortmund, complice l’assenza di Giroud, Jovic è schierato nuovamente al centro dell’attacco. L’ex Real Madrid ha la grande chance di dare un segnale concreto in un inizio di stagione che definire preoccupante sarebbe solo un eufemismo. Il Frosinone potrebbe concedere qualcosa in fase di non possesso e non è escluso che Jovic riesca ad accendersi, beffando Turati almeno una volta. In alternativa, occhio a Chukwueze: il funambolico nigeriano si è sbloccato contro il Borussia Dortmund e chissà che il gol siglato in Champions League non possa servirgli anche da spinta motivazione. Un suo gol contro il Frosinone non è da escludere a priori.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Frosinone

Si prospetta una gara molto movimentata da ambo le parti. Loftus Cheek e Pulisic, ad esempio, non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Ma la lista dei tiratori si potrebbe allungare in modo esponenziale. Schierato nella sua posizione naturale, Musah ha tutte le carte in regola per impensierire Turati almeno una volta con un tiro dalla media-lunga distanza. Sull’altro versante, piace l’opzione Soulé tiratore, con l’argentino assolutamente a suo agio nella nuova veste tattica ritagliata su misura per lui da Di Francesco. Il pericolo cartellino giallo è sicuramente da attenzionare: Theo Hernandez nella nuova posizione da centrale, ad esempio, rischia di finire sul taccuino dell’arbitro. Tra le fila gialloblu, potrebbero essere ammoniti invece Bourabia e Okoli (entrambi fallosi e sostanzialmente irruenti).