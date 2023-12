Spezia-Parma e Pisa-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Spezia-Parma e Pisa-Cremonese sono valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Un momento un poco così per il Parma di Pecchia, che si è fatto raggiungere in testa alla classifica dal Venezia dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime due giornate contro Lecco e Modena. La formazione emiliana è chiamata al riscatto per non perdere la testa della classifica visto il facile impegno, almeno sulla carta, dei lagunari. Ma contro lo Spezia non sarà così semplice.

La formazione di D’Angelo, che ha debuttato in panchina con una sconfitta sul campo della Sampdoria, ha assoluta necessità di punti visto che la classifica è davvero difficile da guardare. I liguri venderanno cara la pelle anche se poi alla fine la qualità degli ospiti dovrebbe venire fuori. Difficilmente il Parma perderà questo match, è assai probabile che questa sfida possa finire in pareggio.

L’approdo in panchina di Stroppa ha dato un passo diverso alla Cremonese che arriva alla sfida contro il Pisa forte di cinque vittorie di fila tra campionato e coppa. Una sfida che pende decisamente dalla parte dei lombardi, abili a sfruttare la qualità che hanno davanti: Okereke e Coda sono due uomini che forse nessun club di Serie B si può permettere. Il Pisa sta bene – viene da 3 risultati utili di fila – ma non sembra avere quella forza che serve di venire fuori in match del genere. Il colpo esterno è ampiamente possibile.

Come vedere Spezia-Parma e Pisa-Cremonese in diretta tv e in streaming

Spezia-Parma e Pisa-Cremonese sono in programma sabato 2 dicembre: la prima alle 16:15, la seconda alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Parma

Nonostante allo Spezia servano solo ed esclusivamente i tre punti, appare difficile che i liguri possano fare bottino pieno contro la capolista. Il pari sembra il risultato più probabile, ma occhio anche al colpo esterno. Sfida da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolau; Kouda, S.Esposito, Ekdal, Elia; Zurkowski, Verde; Moro.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani, Barnabà; Partipilo, Camara, Mihaila; Colak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1