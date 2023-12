Arsenal-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Wolverhampton è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Nella sfida di Champions League contro il Lens l’obiettivo dell’Arsenal era quello di regalarsi un’ultima giornata all’insegna della più totale tranquillità, in modo tale da potersi concentrare esclusivamente sul campionato nelle prossime settimane. E la squadra di Mikel Arteta – qualificata e certa del primo posto – c’è riuscita, rifilando sei gol ai francesi (6-0) e dimostrando che la sconfitta dell’andata era stata solamente un incidente di percorso.

Una prestazione monstre quella dei Gunners, che a fine primo tempo avevano già realizzato cinque reti, mandando in gol praticamente tutto l’attacco (Saka, Gabriel Jesus, Martinelli). Si è trattato della quarta vittoria consecutiva per il club londinese tra Champions e Premier League ed in tre delle ultime quattro partite l’Arsenal è riuscito anche a tenere la porta inviolata. Ora bisognerà dare continuità allo striminzito successo di una settimana fa contro il Brentford, castigato dall’ex Chelsea Havertz al minuto 89′ (0-1). Tre punti che però hanno consentito ai Gunners di tornare in vetta alla classifica e di approfittare del pari tra Manchester City e Liverpool, scavalcando i Cityzens di Pep Guardiola. Per scongiurare il controsorpasso i londinesi non dovranno fallire l’esame Wolverhampton, che si presenta a Londra desideroso di voltare pagina dopo la beffarda sconfitta di lunedì con il Fulham.

Un’altra trasferta londinese per i Wolves

I Wolves, dopo aver realizzato il gol del momentaneo 2-2 ad un quarto d’ora dalla fine con il sudcoreano Hwang, sono caduti in pieno recupero a causa di alcune scelte discutibili da parte del Var e dell’arbitro Salisbury.

Il direttore di gara ha assegnato ben due rigori ai londinesi, entrambi trasformati da Willian, facendo andare su tutte le furie il tecnico Gary O’Neil e contribuendo ad accendere il dibattito che in Inghilterra si è ormai scatenato riguardo alla tecnologia in campo. Ad ogni modo la sconfitta di Craven Cottage non ha “terremotato” la classifica dei nero-oro, che rimangono in una posizione tranquilla, a +10 sulla zona retrocessione.

Come vedere Arsenal-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Arsenal-Wolverhampton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal è una di quelle quattro squadre che in casa non hanno ancora perso e la vittoria roboante contro il Lens ci ha restituito dei Gunners lucidi ed in ottima salute. Contro i Wolves la serie vincente dovrebbe proseguire: gli uomini di O’Neil venderanno cara la pelle ma faranno molta fatica contro l’attacco ispirato dei Gunners. L’ultimo clean sheet risale infatti allo scorso agosto.

Le probabili formazioni di Arsenal-Wolverhampton

ARSENAL (4-3-3): Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; Dawson, Kilman, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Doherty; Cunha, Hwang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1