Formazioni ufficiali Servette-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Allo Stade de Genève andrà in scena una gara molto importante per la Roma di José Mourinho. Reduci dall’importante successo in campionato contro l’Udinese, i giallorossi vogliono reagire immediatamente allo scivolone esterno contro lo Slavia Praga. Ragion per cui, per Lukaku e compagni saranno vietati cali di concentrazione, al cospetto di un avversario non di certo irresistibile che anche nella gara d’andata ha mostrato limiti tecnici piuttosto evidenti. Ecco le scelte dei due allenatori:

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Bolla; Kutesa, Bedia.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

Servette-Roma, il pronostico marcatori

La Roma non dovrebbe riscontrare particolari difficoltà ad indirizzare la gara sin dalla prima frazione di gioco. L’obiettivo dei giallorossi, infatti, è quello di conquistare tre punti importanti per la propria classifica e, se possibile, risparmiare energie preziose in vista dei prossimi impegni di campionato. Ragion per cui, è verosimile credere che i capitolini proveranno a chiudere la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio, per poi provare a gestire i ritmi della gara con relativa calma nella ripresa. Viste le premesse, la qualità e la forza fisica di Dybala e Lukaku potrebbe fare la differenza. Mai a segno insieme se non nel confronto casalingo contro l’Empoli, sia l’argentino che il belga potrebbero timbrare il cartellino per regalare una serata tranquilla al popolo giallorosso.

Probabili ammoniti e tiratori di Servette-Roma

Pur non imprimendo ritmi esaltanti, la Roma proverà a fare la partita, tenendo in mano il pallino del gioco. Del resto, non sono poche le armi tattiche a disposizione di José Mourinho, che ad esempio può contare sulla verve di El Shaarawy, ringalluzzito dalla rete messa a segno contro l’Udinese. Il Faraone potrebbe trovare la porta almeno una volta così come Bove, che si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico giallorosso. Piace anche l’opzione Pellegrini tiratore. Per i più temerari, invece, occhio alla candidatura di Llorente, che sui calci da fermo spesso si ritaglia spazi importanti in occasione di situazioni da calcio da fermo.

Sul fronte opposto, un calciatore che potrebbe quantomeno ad impensierire la retroguardia di Mourinho è Stevanovic, che in questo primo scorcio di stagione si è fatto apprezzare per giocate di qualità e spunti interessanti. L’idea che riesca a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario non è utopia. Per concludere, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara Severin ed Rouller, che dovrebbero patire e non poco la qualità e la fisicità dell’attacco e del centrocampo avversario.