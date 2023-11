Liverpool-LASK Linz, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-LASK Linz è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

In Europa non ci si può mai rilassare. E la sconfitta, inaspettata, del Liverpool a Tolosa ne è la dimostrazione. Tre settimane fa, nella quarta giornata della fase a gironi, i Reds hanno incassato il loro primo k.o. in quest’edizione dell’Europa League dopo tre vittorie di fila.

Battuta d’arresto che non pregiudica nulla in ottica qualificazione ma che non ha consentito alla squadra di Jurgen Klopp di staccare il pass per gli ottavi di finale e soprattutto consolidare il primo posto nel gruppo E con due turni d’anticipo. Contro gli occitani il Liverpool, infarcito di seconde linee, ha provato a reagire dopo essere finito sotto di due gol ad inizio ripresa ma la rimonta è stata tardiva. In Francia è finita a sorpresa 3-2 per i biancoviola, che in questo modo si sono portati a -2 dal primo posto. Cambia poco, dicevamo, visto che ai Reds basterà non perdere con gli austriaci del Lask Linz per essere sicuri di qualificarsi. Sarà importante farlo come primi, in modo tale da evitare di giocare due partite in più con una delle retrocesse dalla Champions League per accedere agli ottavi.

Liverpool che al tempo stesso potrebbe già blindare il primato in caso di vittoria e contemporaneo pareggio (o sconfitta) del Tolosa nel match con l’Union Saint-Gilloise.

Reds vicini al traguardo

Ha ancora qualche residua chance il Lask Linz, ultimo a quota 3 punti, che anche in caso di mancata qualificazione può ambire alla retrocessione in Conference League arrivando terzo.

I bianconeri di Thomas Sageder hanno ottenuto i primi punti nell’ultimo turno prendendo a pallate i belgi del Saint-Gilloise (3-0), togliendo così lo zero dalla classifica. Nel massimo campionato austriaco il Lask è terzo dietro alle due duellanti Salisburgo e Sturm Graz. Con il Tirol, sabato scorso, è bastato un gol di Zulj per regalare a Sageder il secondo successo nelle ultime tre giornate. Il Liverpool invece è uscito indenne dal big match dell’Etihad Stadium con il Manchester City, riacciuffando la squadra di Guardiola e Haaland grazie alla rete di Alexander-Arnold (1-1) nel finale di gara.

Come vedere Liverpool-LASK Linz in diretta tv e in streaming

Liverpool-LASK Linz è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Anfield di Liverpool, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Liverpool-LASK Linz anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Solito turnover “spinto” da parte di Klopp. Stavolta però le riserve dovrebbero bastare per avere la meglio sulla squadra più debole – non solo sulla carta – del girone, già battuta nettamente all’andata. La sfida con il City avrà pure tolto energie, sia fisiche che mentali, eppure è difficile da immaginare un altro scivolone del Liverpool, per di più ad Anfield. Reds favoriti in un match in cui potrebbero tuttavia fare fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Liverpool-LASK Linz

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz.

LASK LINZ (3-4-3): Lawal; Andrade, Talovyerov, Ziereis; Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1