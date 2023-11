Hacken-Bayer Leverkusen, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Hacken-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Cominciano a scarseggiare le parole per descrivere quello che sta facendo il Leverkusen di Xabi Alonso in Bundesliga. Dopo dodici giornate il Bayer è ancora primo in classifica davanti ad un Bayern Monaco che sta provando a rispondere colpo su colpo alle Aspirine ma che per ora si deve accontentare del secondo posto, a -2 dagli scatenati rossoneri.

L’allenatore basco, grazie a qualche acquisto mirato che ha alzato il livello di qualità della rosa, è riuscito a creare una piccola macchina perfetta, in grado di giocare quasi a memoria. Lo dimostra il fatto che Wirtz e compagni continuano ad inanellare vittorie su vittorie, non solo in campionato ma anche in Europa League. L’unica volta in cui il Werkself si è dovuto dividere la posta in palio è stato nello scontro diretto con il Bayern Monaco, terminato 2-2. Da metà settembre in poi, oltre a restare imbattuto su tutti i fronti, sono arrivati esclusivamente successi: sabato scorso si è dovuto arrendere anche il Werder Brema, travolto 3-0 al Weserstadion. Nel match coi biancoverdi il Bayer Leverkusen ha pure fatto registrare il terzo clean sheet di fila dopo quelli con Qarabag e Union Berlino.

Chi fermerà il Bayer Leverkusen?

Con 12 punti totalizzati nel gruppo H di Europa League Alonso e i suoi uomini sono certi di giocare la fase ad eliminazione diretta ma devono ancora blindare il primo posto.

Per scongiurare il pericolo playoff il Bayer Leverkusen deve evitare la sconfitta nella sfida con il fanalino di coda Hacken, ultimo in classifica ancora fermo a quota zero punti. Gli svedesi, già annichiliti 4-0 all’andata, non fanno neppure un po’ di paura. In teoria sarebbero pure in corsa per il terzo posto e la retrocessione in Conference League ma serve un vero e proprio miracolo per raggiungere una tra Qarabag e Molde. L’Allsvenskan si è appena concluso e i gialloneri di Per Hogmo hanno chiuso al terzo posto dietro a Malmo ed Elfsborg, garantendosi la qualificazione ai preliminari di Conference League.

Come vedere Hacken-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

La sfida tra Hacken e Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 21:00 alla Bravida Arena di Gothenburg in Svezia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Hacken-Bayer Leverkusen anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Quasi certamente Xabi Alonso farà ruotare qualche giocatore ma la vittoria del Leverkusen dovrebbe arrivare puntuale. I rossoneri con ogni probabilità vinceranno con almeno due gol di scarto nella trasferta svedese.

Le probabili formazioni di Hacken-Bayer Leverkusen

HACKEN (4-3-3): Abrahamsson; Sandberg, Hammar, Hovland, Hodzic; Rygaard, Sa. Gustafson, Romeo; Sonko, Chilufya, Hrstic.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Kovar; Stanisic, Tah, Hincapié; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3