Formazioni ufficiali Real Madrid-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Real Madrid-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions tra i Blancos e gli Azzurri.

Tutto pronto per la sfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Napoli. Dopo il mezzo passo falso casalingo contro l’Hertha Berlino, pur essendo abbondantemente padrone del proprio destino, la compagine di Mazzarri vuole lanciare un messaggio importante. Il doppio squillo di Bergamo, sotto questo punto di vista, non è passato inosservato.

Agli Azzurri, però, servirà la classica partita perfetta per provare a fare punti contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, sebbene debba far fronte a numerosi infortuni, ha dalla sua il favore dei pronostici. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham, Diaz; Rodrygo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Real Madrid-Napoli, il pronostico marcatori

Ha spesso fatto male al Napoli quando militava tra le fila del Milan. Sia pur meno appariscente di Bellingham, verso il quale potrebbe essere indirizzate le attenzioni principali della retroguardia di Ancelotti, Brahim Diaz ha le armi giuste per bucare la retroguardia del Napoli. L’ipotesi che lo spagnolo riesca a mettere a segno almeno un gol non sembra utopistica. In alternativa, da non trascurare la candidatura di Rodrygo. Dopo essersi preso la scena a suon di giocate spettacolari, il funambolico brasiliano ha trovato anche un’inaspettata confidenza con il gol. Ringalluzzito dalla fiducia riposta nei suoi confronti di Carlo Ancelotti, non è escluso che l’attaccante delle Merengues riesca a gonfiare la rete almeno una volta.

Real Madrid-Napoli, probabili ammoniti e tiratori

Ci sono tutte le condizioni per assistere ad un match divertente, nel corso del quale non dovrebbero mancare emozioni e colpi di scena. D’altro canto il Napoli ha molte bocche da fuoco con cui provare ad impensierire la non sempre perfetta retroguardia di Ancelotti. Oltre ad un reparto offensivo top class, gli Azzurri possono far leva anche su un centrocampo di primo livello. A tal proposito, Zielinski potrebbe centrare almeno una volta la porta con una conclusione dalla media-lunga distanza. Piace anche l’opzione Di Lorenzo tiratore. Sul fronte opposto, fari puntati non solo su Kroos, ma anche sullo strapotere atletico di Rudiger, che in situazioni di calcio da fermo potrebbe sfruttare l’occasione per un colpo di testa ben indirizzato. Possibili ammoniti Carvajal (che contro Kvara alla lunga potrebbe pagar dazio) e Natan. Ci sono buone chances che anche Rrahmani finisca sul taccuino dei cattivi.