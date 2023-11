Formazioni ufficiali Benfica-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Benfica-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Da Luz. Le dritte in vista del confronto di Champions.

Dopo il pareggio maturato in casa della Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi vola in Portogallo per affrontare il Benfica. Un match nel quale i nerazzurri, schierati dal tecnico piacentino con una formazione infarcita di riserve, sperano comunque di ottenere punti preziosi in ottica prima posto, in attesa del confronto decisivo contro la Real Sociedad. Ecco le scelte dei due allenatori:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, Antonio Silva, Morato; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengsted. All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Simone Inzaghi.

Benfica-Inter, il pronostico marcatori

L’Inter potrebbe concedere qualcosa soprattutto in avvia. Dal punto di vista dell’approccio, i nerazzurri potrebbero pagare dazio. Con un moto d’orgoglio, sospinto dal proprio pubblico, il Benfica dovrebbe provare a partire a razzo per impensierire la retroguardia di Inzaghi. Piace e non poco l’opzione Rafa Silva marcatore, in grado di centrare il bersaglio grosso in tempi e in modi diversi grazie alla sua qualità nello stretto e alla sua visione di gioco. Sul fronte opposto, occhio alla voglia di rivalsa di Davide Frattesi. Spesso pericoloso contro le Aquile, l’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe gravitare in modo pericoloso attorno all’area di rigore del Benfica e trovare la marcatura almeno una volta.

Probabili marcatori e ammoniti di Benfica-Inter

Oltre a Frattesi, però, potrebbero centrare lo specchio della porta anche altri centrocampisti/trequartisti: un nome su tutti, Joao Mario. Il portoghese soprattutto negli anni scorsi si è preso letteralmente la squadra sulle spalle, calamitando palloni importanti nella zona calda. Anche Angel Di Maria non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Sul fronte opposto, fari puntati soprattutto su Carlos Augusto che, quando chiamato in causa, ha spesso risposto presente. L’ex Monza è un candidato autorevole a centrare almeno una volta il bersaglio grosso con un tiro ben indirizzato. Intriga anche l’opzione Klaassen. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, attenzione a Bisseck e Morato, che potrebbero essere chiamati a coperture difensive non proprio facili in termini di lettura.