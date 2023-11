Berrettini, aggirare il protocollo si può: piano già pronto

Berrettini, il conto alla rovescia è già iniziato: pronto il piano che gli permetterà di rifarsi di tutto.

Sarà anche vero che ciò che conta è il risultato, ma non deve essere stato facile fare da tappezzeria e poter solo guardare senza “toccare”. Matteo Berrettini a Malaga ha festeggiato la vittoria della Nazionale azzurra in Coppa Davis, ma è del tutto comprensibile che avesse la bocca un po’ amara.

Lui, proprio lui che alla maglia dell’Italia sembra tenerci più di tutti, si è visto costretto a rinunciare alla convocazione per via del maledetto infortunio che ha mandato a monte la seconda parte della sua stagione. La caviglia non fa più male, ma il romano ha preferito non forzare i tempi di recupero e il piede onde evitare, appunto, che il problema degenerasse e compromettesse, non sia mai, anche l’inizio di quella successiva. Una stagione di cui intende essere protagonista a tutti i livelli, dopo un anno caratterizzato da fin troppi stop&go. Come singolarista, certo, ma anche come membro della Nazionale azzurra.

Non deve essere stato facile, dicevamo, rinunciare alla gioia di alzare al cielo quell’insalatiera tanto ambita. Berrettini, però, si è “accontentato” di dare il proprio contributo dalla panchina, supportando e sostenendo i suoi compagni di squadra e facendo così, almeno a sentir loro, la differenza. Ora, però, è tempo di conto alla rovescia. E che non si ripeta più.

Berrettini fa già il conto alla rovescia. Sinner pure

I ragazzi di Filippo Volandri non hanno fatto in tempo a smaltire l’indigestione di emozioni di cui hanno fatto incetta in Spagna che già è tempo, per loro, di pensare alla prossima edizione.