Formazioni ufficiali Milan-Borussia Dortmund: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Dentro o fuori. La classica partita che vale una stagione. Il confronto con il Borussia Dortmund è un’altra ultima spiaggia per il Milan di Stefano Pioli che, dopo aver regolato il Psg tra le mura amiche, non può più permettersi passi falsi se vuole arrivare all’ultima giornata con la consapevolezza di avere il destino tra le proprie mani. Il match con i gialloneri si preannuncia palpitante.

Pioli sfida l’emergenza sulla trequarti. Al posto dell’infortunato Leao agirà Pulisic. Recuperato al 100%, l’uomo di Coppa Loftus Cheek si muoverà nelle inedite vesti di trequartista alle spalle del solito Giroud. Sulla destra spazio a Chukwueze, che intende riscattare un inizio di stagione da incubo. Sull’altro fronte, collaudato 4-2-3-1 per il Borussia Dortmund, con Reus, Brandt e Bynoe-Gittens alle spalle dell’unica punta Fullkrug.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

B.DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Reus, Malen, Bynoe-Gittens; Fullkrug

Milan-Borussia Dortmund, il pronostico marcatori

Olivier Giroud. Nel momento cruciale della stagione, il Milan si aggrappa al suo bomber. L’attaccante francese, già decisivo contro il Psg con la testata valsa il preziosissimo 2-1, è l’uomo di maggiore esperienza dello scacchiere tattico di Pioli. A riposo nell’ultima di campionato a causa della squalifica patita a Lecce, l’attaccante francese avrà quel surplus di cattiveria agonistica, voglia, determinazione e lucidità per azzannare la partita da un momento all’altra. All’andata i rossoneri hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà il Borussia Dortmund.

Chiaramente l’assenza di Leao si farà sentire. Tuttavia, i rifornimenti a Giroud non dovrebbero comunque mancare. Sia di testa che di piede l’attaccante francese è in grado di ritagliarsi spazi importanti. Il fatto che sia anche l’indiziato principale a tirare un eventuale rigore non è un dettaglio da trascurare. Insomma, tutte le strade portano a lui. La via del gol è tracciata: Olivier Giroud caput mundi dell’universo rossonero.

Milan-Borussia Dortmund, probabili ammoniti e tiratori

C’è un Milan con Loftus Cheek e un Milan senza Loftus Cheek. L’ex centrocampista del Chelsea non ha faticato più di tanto a calarsi nella nuova realtà. Abile in tutte e due le frasi, l’inglese non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Piace anche l’opzione Reijnders tiratore, visto che con i suoi inserimenti a fari spenti l’ex Az, pur difettando spesso nelle zolle topiche, è riuscito spesso ad impensierire i portieri avversari. Una soluzione ‘comoda’ potrebbe essere rappresentata da Pulisic tiratore per almeno due circostanze.

Sul fronte opposto, i maggiori grattacapi per la retroguardia rossonera potrebbero derivare dai movimenti dei trequartisti gialloneri. A tal proposito, non è escluso che Reus riesca a scaldare i guanti di Maignan almeno una volta. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, piacciono i nomi di Emre Can (non sempre preciso nelle sue chiusure i metà campo), Adli ( che in termini di ritmo potrebbe pagare dazio) ed Hummels.