Fulham-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

La tredicesima giornata di Premier League si chiude con la sfida tra due squadre, Fulham e Wolverhampton, che popolano la cosiddetta “terra di mezzo” del massimo campionato inglese. I londinesi si mantengono a debita distanza dalla zona rossa ma il rendimento dello scorso anno per ora rimane un miraggio. I Cottagers hanno indirettamente “beneficiato” della penalizzazione dell’Everton – in questo momento penultimo in classifica – ed hanno un vantaggio di sette punti sulla terzultima.

L’ultima vittoria, tuttavia, risale circa a due mesi fa, se escludiamo quella ottenuta ai danni dell’Ipswich Town in League Cup lo scorso primo novembre. I bianconeri hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate e vengono da due sconfitte consecutive con Manchester United e Aston Villa. Nel 3-1 di Birmingham contro i Villans è andato per la prima volta a segno Raul Jimenez, il centravanti messicano arrivato in estate proprio dal Wolverhampton. L’ex Wolves ha davanti il difficilissimo compito di non far pesare l’assenza dell’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic, finito a giocare in Arabia Saudita: senza i suoi gol il Fulham non sta facendo benissimo a livello offensivo, limitandosi a segnare solamente 10 reti in 12 partite.

Il Wolverhampton ha 3 punti in più dei Cottagers ma le aspettative iniziali erano più basse rispetto al club londinese, reduce da una stagione vissuta quasi costantemente nella parte sinistra della classifica.

Gary O’Neil, che in agosto ha preso il posto del dimissionario Julen Lopetegui, sta facendo un ottimo lavoro, se consideriamo che nell’ultima sessione di mercato i nero-oro hanno perso diversi giocatori. Da metà settembre i suoi Wolves hanno perso esclusivamente una partita (in campionato) arrendendosi al neopromosso Sheffield United. Due settimane fa si sono imposti addirittura sul Tottenham (2-1), che fino ad allora era stato quasi impeccabile.

Il Wolverhampton in trasferta è più vulnerabile e lo dimostra il fatto che fuori casa finora ha vinto solo due partite. Ci può stare una reazione del Fulham, che ha bisogno di fare punti ed interrompere il digiuno di vittorie. I gol complessivi potrebbero essere almeno due.

FULHAM (4-3-3): Leno; Tete, Bassey, Ream, Robinson; Iwobi, Cairney, Pereira; Decordova-Reid, Jimenez, Willian.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; Kilman, Toti, S. Bueno; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Sarabia, Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1