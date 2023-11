Atalanta-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Napoli è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La sconfitta casalinga con l’Empoli ha decretato la fine della brevissima era Garcia: il patron del Napoli De Laurentiis si è convinto che fosse giunto il momento di dare il benservito al tecnico francese, che sin dalle prime uscite stagionali non era riuscito a non far rimpiangere il suo predecessore Spalletti.

Stavolta il casting del presidente azzurro non è stato lunghissimo come in estate e dopo un colloquio con Igor Tudor, il numero uno del club campione d’Italia in carica ha deciso di tornare… al passato, riportando nella città partenopea Walter Mazzarri, già alla guida del Napoli dal 2009 al 2013 con risultati entusiasmanti. Il tecnico di San Vincenzo ritorna in pista dopo la non esaltante esperienza di Cagliari nella stagione 2021-22 e ricoprirà – per ora – il ruolo del traghettatore fino al prossimo giugno. L’era Mazzarri 2.0 partirà subito con il botto, visto che gli azzurri nel giro di pochi giorni affronteranno diversi big match tra campionato e Champions League (Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus). Con 10 punti da recuperare sull’Inter capolista, Kvaratskhelia e compagni a Bergamo tenteranno di scongiurare il sorpasso dell’Atalanta al quarto posto, visto che i nerazzurri hanno un solo punto in meno in classifica. La Dea non riesce a trovare continuità e dopo la sconfitta con l’Inter (1-2) si è salvata in extremis a Udine, trovando il gol del pareggio in pieno recupero grazie ad una rete del brasiliano Ederson (1-1).

Atalanta-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Un’assenza importante a centrocampo per Gasperini, che dovrà rinunciare allo squalificato de Roon. Il tecnico nerazzurro ovvierà arretrando Koopmeiners e lasciando sulla trequarti il croato Pasalic, alle spalle della coppia formata da Lookman e Scamacca. Sulle fasce agiranno invece Zappacosta e Hateboer, dietro spazio a Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Mazzarri, che nel corso della sua carriera ha sempre giocato con la difesa a tre, ripartirà dal 4-3-3 di spallettiana memoria ma probabilmente vedremo un atteggiamento diverso rispetto a quello dell’era Garcia. Osimhen non recupera, così come Meret e Zielinski, davanti spazio a Raspadori, che nel tridente farà compagnia a Politano e Kvaratskhelia.

Come vedere Atalanta-Napoli in diretta tv e in streaming

Atalanta-Napoli, in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli si è aggiudicato gli ultimi tre precedenti con l’Atalanta, compresa l’ultima sfida che è andata in scena al Gewiss Stadium nel novembre 2022. Da allora però sembra trascorso un secolo ed oggi ci sono tante incognite sugli azzurri, che durante la sosta hanno cambiato allenatore e sono chiamati a reagire dopo una prima parte di stagione anonima. La Dea, tuttavia, pur essendo discontinua in casa finora ha sbagliato poco, lasciando punti solamente contro le prime due della classe Inter e Juventus. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrebbe dunque riuscire ad evitare la sconfitta approfittando del momento di transizione del Napoli. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Atalanta-Napoli: chi vince? Atalanta

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2