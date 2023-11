Dazn ti regala 40 euro: il Black Friday più ricco di sempre

Dazn, questo sì che è un bel regalo: ecco la super offerta che la streaming tv ha lanciato in occasione del Black Friday.

C’è una ragione ben precisa se il Black Friday è uno dei giorni più attesi dell’anno. All’indomani del Thanksgiving Day che si celebra al di là dell’Oceano, si trovano prodotti a prezzo scontato praticamente in ogni dove. Nei negozi fisici, ma anche in quelli online, per la gioia di chi ama fare shopping a distanza ed evita volentieri le resse e la calca tipiche dei saldi.

Il colosso Dazn, naturalmente, non è stato da meno. Anche la streaming tv ha voluto sorprendere il popolo del venerdì nero con un’offerta che definirla incredibile non renderebbe bene l’idea. Una promozione, pensata ad hoc per i potenziali abbonati, che sarà valida fino al 27 novembre prossimo, che sarebbe poi il cosiddetto Cyber Monday, anch’esso dedicato agli sconti online. Avrete ancora qualche giorno a disposizione, quindi, per cogliere al volo la possibilità di usufruire dei vantaggi in questione. A patto ovviamente che non ve ne dimentichiate e che non perdiate, quindi, la possibilità di aderirvi.

Se vuoi goderti tutti i contenuti sportivi della piattaforma risparmiando qualcosa sul canone, questa è l’offerta migliore che ti potesse capitare per le mani. L’iniziativa di Dazn per il Black Friday 2023 riguarda il piano di abbonamento prepagato Dazn Standard, che include tutte e 10 le partite di Serie A, i match della Serie B e quelli della Liga Spagnola e dell’Europa League. Un piano “intermedio”, per così dire, ma ricco di contenuti da non perdere se si segue il calcio.

Che sorpresa il Black Friday di Dazn: 40 euro in regalo per te

Ma veniamo, ora, ai dettagli dell’iniziativa e ai vantaggi che il colosso dello sport in streaming ha pensato per sorprendere i suoi abbonati. Fino al 27 novembre prossimo, potrai usufruire di un regalo del valore di 40 euro.

A tanto ammonta, infatti, lo sconto applicato in automatico a quanti acquisteranno, fino al termine prestabilito, la carta prepagata in vendita su Amazon. La carta in questione ha una validità di 3 mesi e permette di attivare il piano Dazn Standard ad un prezzo scontatissimo: la pagherete 79,90 euro anziché 119,97 euro. Un risparmio niente male, non trovi?

Avere a disposizione tutto lo sport e il calcio che vuoi davvero non potrebbe essere, insomma, più facile di così. Ti basta un click e il gioco è fatto. E chi se lo immaginava che il Black Friday di Dazn potesse essere così invitante?