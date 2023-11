Truffe online: se hai questa password te l’hanno già rubata

Truffe online, se hai questa password è assai probabili che te l’abbiano già rubata. Bisogna quindi prendere dei provvedimenti immediati

Siamo un Paese ricco di intelligenza. Di arte. Di gente che sa fare a anche bene il proprio lavoro. Luminari della scienza, scrittori, politici, uomini e donne che si fanno valere nel Mondo. Ma noi italiani abbiamo un problema, che potrebbe sembrare di poco conto e che invece non lo è. Le password.

Incredibilmente nel momento in cui dobbiamo sceglierne una lo facciamo in maniera non adeguata. Dal nostro nome, al nome dei nostri figli, oppure dei nipoti. O magari 123456 che è quella che è stata fino ad un poco di tempo fa la più usata. Non ci crederete ma è proprio così anche se da un anno a questa parte, secondo un report di NordPass, la nuova chiave usata maggiormente dagli italiani è quella già programmata. Admin. Sì, avete letto bene. Quella che ogni pc o quasi imposta in maniera naturale nel momento in cui andiamo a iscriverci in qualche sito. E una volta decisa poi la utilizziamo in tutti quelli che sono i nostri sistemi. Sembra incredibile, soprattutto pensando al discorso di prima, ma è proprio così.

Truffe online, ecco le altre password utilizzate

In questo modo è ovviamente normale che le truffe online aumentino. Un male intenzionato ci prova e alla fine senza nemmeno sforzarsi più di tanto riesce a fare centro. In un colpo solo. Lo studio poi che vi abbiamo citato prima svela quali sono le altre chiavi che maggiormente utilizzano gli italiani.

“I tifosi juventini e napoletani sono quelli che più degli altri rivolgono il primo pensiero alla propria squadra del cuore: juventus e napoli scivolano fuori dalla Top 10 del nostro paese, ma restano tra i codici di accesso più utilizzati”. Da questa speciale classifica escono fuori dalla top 10 anche martina e ciaociao (e fa abbastanza ridere, onestamente, come cosa) ma che tanto ridere non fa pensando a quelli che sono i rischi che ci potrebbero essere dietro ad una mancata protezione. E allora qual è la pass migliore? Gli esperti ci hanno sempre spiegato che è quella che contiene almeno un numero, una lettera maiuscola, un segno particolare e magari di almeno 8 caratteri. E magari senza riferimenti anche a noi o persone vicine a noi. E nemmeno alle squadre di calcio, ovvio.